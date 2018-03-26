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سيـــاســة
مصر تنتخب الرئيس
الإثنين 26 مارس 2018 12:53 م
الانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
الانتخابات الرئاسية
سلوى عثمان
تنطلق اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، الانتخابات الرئاسية على مستوى 27 محافظة، بعدد 804 مراكز انتخابية، ويحق لحوالى 59.14 مليون مصرى التصويت، لاختيار أحد المرشحين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وتسلمت أمس، قوات الجيش والشرطة، المدارس التى تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية لتأمينها.
كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة، ووحدات التدخل السريع، أوضاعها لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.
وقامت إدارة الشئون المعنوية، بدفع عربات لرفع الروح المعنوية، والمساهمة فى عمليات التوعية، كما قامت بفتح مركز إعلامى يعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل متابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامى لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.
فى السياق ذاته وفرت القوات المسلحة، طائرات عسكرية، لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة المشرفة على العملية الانتخابية إلى الأماكن النائية والمنعزلة.
من ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف، إن المصريين فى الخارج قدموا نموذجا مشرفا من خلال المشاركة الحاشدة والتصويت الكثيف فى انتخابات الرئاسة، وحث المصريين بالداخل على ممارسة حقهم فى الانتخاب، مشيرا إلى أن هناك حزمة تشريعات مهمة تغطى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، بالأجندة التشريعية للمجلس، خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي.
وخصص مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أرقام هواتف ثابتة لمساعدة المواطنين فى معرفة أماكن ومراكز لجانهم الانتخابية بالمحافظات المختلفة، على مدار 24 ساعة.
السيسي
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