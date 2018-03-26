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بورصة وشركات
صعود جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية اليوم
الإثنين 26 مارس 2018 12:40 م
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
أخر الأخبار
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي بدعم شرائي للمستمرين المصريين والعرب.
وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.76% ليصل إلى 171113 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.36% إلى 876 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنحو 0.37% ليسجل 2237 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي إذ هبط المؤشر الثلاثيني 0.47% عند مستوى 16984 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.51% ليغلق عند 873 نقطة، وامتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1% عند مستوى 2229 نقطة.
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