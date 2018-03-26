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برناردشو 2
الإثنين 26 مارس 2018 12:07 م
رجائى عطية
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رجائى عطية
نشأته
كانت نشأة «شو» وثيقة الصلة بين البيئة وبين الأديب أو الفنان، تجلى ذلك فى نشأته فى أيرلندة من أبويه وفى أسرته وفى جيله السياسى وفى جيله الثقافى. فقد كان كل عنصر من هذه العناصر فيما يقول الأستاذ العقاد ذا صلة بعناصر استعداده وعمله فى حياته الفنية والثقافية.
وكان شو يقول عن نفسه إنه أيرلندى خالص من عناصر الزحوف الدانية والنورمانية والكرمولية، والأيقوسية على وجه الخصوص، وأنه بحكم تقاليده البيتية فخور بالمذهب البروتستانتى، شديد التشيع له، ولا يعنى ذلك فيما قال أن تعتمد الحكومة الإنجليزية على ولائه، لأن الإنجليزية التى فيه تكفى لجعله «جمهوريّا» لدودًا ومطالبًا عنيدًا بالحكومة الذاتية.
والأيرلنديون- فيما يضيف الأستاذ العقاد- قوم معروفون بالدأب فى طلب الرزق ونزعة التمرد وحب الفكاهة. ألجأهم الحكم الأجنبى إلى التمرد والكدح وراء المال.
ولا خلاف فى انتمائه من جانب أبيه وأمه إلى فرسان العصور الوسطى، وقد تزوجت حفيدة كروميل بواحد من أسرة شو، وكان «السير روبرت شو» صاحب مصرف فى دبلن عند أوائل القرن التاسع عشر، ثم تغيرت بهم الحال.
فلما آل أمر الأسرة إلى أبيه «جورج كار شو»، وكان من فقراء أبناء النبلاء، وعمل فى صباه فى مصنع حديد، ثم وصل بنفوذ آله إلى وظيفة حكومية، ثم باع معاش الوظيفة بعد إلغائها واشترك مع صاحب له فى متجر لم يلبث أن أفلس، ولم يترك له سوى مورد ضئيل يعول عليه فى معاشه وأهل بيته.
بيد أنه كان يعاقر الخمر، ويتشاغل عن الجد باللهو، ويهرب من الهموم والأزمات، ويتقى مواقف الحسم ما استطاع.. وكان عجبًا فيما يرعاه أو يستخف به من التقاليد.
ولم يورث هذا الأب لابنه شيئًا يظهر أثره فى حياته الثقافية، والذى تعهد «برنارد» بعد وفاة أبيه هو عمه الوحيد الذى أتمّ تعليمه.
بيد أن هذا الأب أورث «برنارد» الاعتزاز بالوجاهة، وربما أورثه أيضًا صفةً لوحظت فى رواياته هى اجتناب الأزمات ومواقف الحرج القصوى.
ويمكن أن نقول إنه أورثه بضيقه مما شاهده فيه خصلة تحريم المسكرات على نفسه، ولعلة أورثه قليلاً من ميله إلى الموسيقى.
* * *
أما والدته «ليوسندا أليصابات» أو «بيسى» فكانت تنتمى كأبيه إلى أسرة من أسر النبلاء المفتقرين، ولما ماتت أمها وهى صغيرة كفلتها قريبة لها حدباء على شىء ومن الثراء، وأنشأتها نشأة النبلاء، وأخذتها فى تربيتها بالصرامة كما هو معهود فى النساء الشائهات، وضاقت الفتاة بهذه الصرامة فنزعت الى التمرد، واستجابـت لدعـوة «جورج كار شو» حين عرض عليها الزواج منها وهو فى الأربعين وهى فى نحو العشرين، فخسرت بذلك الميراث الموعود، وأتاها الشعور بخيبة الرجاء وهى تقضى شهر العسل، فقد عرفت من الزجاجات الفارغة فى المطبخ كثرة ما يشربه هذا العريس من المسكرات، فلما هامت من الدار إلى الميناء بنية العمل فى السفن هروبًا من هذا الزوج السكير، فوجئت بعربدة النوتية فى سكرهم، فحمدت نصيبها من سكيرها المهذب الأنيس وبقيت معه على مضض، ورزقت منه بنتين وولدًا هو «برنارد».
وثابرت الأم الفتاة على دراسة الموسيقى والغناء، وكانت ذات صوت رخيم، وانتهى بها شغفها بالموسيقى وضجرها من زوجها السكير إلى علاقة قوية بينها وبيـن أستاذهـا «جوج لى».. فهجرت منزل زوجها وعاشت معه، ثم بدا لأستاذها أن يرحل إلى لندن فلحقت به هناك، وتركت ابنها «برنارد» فى مسكنها وعنده «البيان» الموسيقى الذى يحرص عليه.
وقد حدث ذلك بعد سنة 1870 وأوروبا كلها ولندن على التخصيص تموج بالمذاهب والدعوات فى الفن والأدب والعلم والفلسفة والاجتماع، ومعظمها يجنح إلى التمرد وإنكار التقاليد، على صنوف شتى، منها الملحدون والروحانيون والمتصوفون والنباتيون.
ولكن الدعوة النباتيـة جاوزت المتصوفين إلـى الشعـراء والأدبـاء، فكان «بيرون» و«شيلى» يعلنان هذا المذهب وإن شك كثيرون فى التزامهما به من وراء الناس!
وكانت الدعوة الاشتراكية فى إبانها، ومعها الدعوة إلى استخدام الفن فى عرض الآراء الاجتماعية.
ويعتقد النقاد وشو نفسه أنه مدين لوالدته بتوجيه فطرته وتوجيه بيئته، فمنها ورث ذوقه الموسيقى الذى يكاد يضارع عبقريته الأدبية، ومنها ورث الصلابة والبنية السليمة، وتعلم من البيئة التى عاش فيها الاهتمام بالدعوة الصوفية النباتية، فأصبح من النباتين.
فى لندن
وصل برنارد شو إلى لندن وهو يناهز العشرين، فقد كان مولده فى 26 يوليو 1856 من أبوين لا مشاركة بينهما إلاَّ فى الثورة على التقاليد والاستخفاف بها، وفى هذا الجو درج برنارد الصغير وهو مفتح الذهن والعينين، فتعلم القراءة وهو فى الثالثة، ومن أقواله المأثورة إنه ولد قارئًا، واعتاد سماع أقاصيص خاله الطبيب البحرى عن بلاد العالم وأممه وراء البحار، وتعهده عمه المتعلم بالإرشاد إلى الكتب وحثه على التوسع فيها، فأقبل وهو دون العاشرة على ألف ليله وليلة، وروبنسون كروزو، ورحلة الحاج، وغيرها من الكتب كتراجم الفنانين وروايات ديكنز وموليير وشكسبير، ولم تفارقه عادة التوسع فى المطالعة حتى شيخوخته، وقد أدرك الرابعة والتسعين.
ولم تكن معيشة أمه ميسرة حين لحق بها فى لندن، وكان قد اعتاد كسب رزقه وهو فى نحو الخامسة عشرة، وفى العاصمة الإنجليزية ضاقت بأمه وبه موارد المعيشة وسبل الأعمال، ولم يسترح طويلاً إلى وظائف الشركات التى اختارها له «لى» أستاذ أمه الموسيقى، فقضى زمنًا ولا طعام له سوى البطاطس المسلوقة، وبزة واحدة يرتديها فى جميع الفصول.
وحاول أن يكسب قوته بالكتابة إلى الصحف فى نقد الموسيقى والتمثيل فأبطأت عليه ثمراته، وجرب كتابة القصة وألف قصصًا لم يفد منها شيئًا فى رزقه وإن أفاد منها بعض الشهرة بين طائفة من القراء والأدباء.
وقد فتحت له مقالاته فى نقد التمثيل أبواب المسرح، فتحول إلى معالجة المسرحيات، وأصاب من خطواته الأولى حظًا غير يسير من النجاح، فثابر على هذا الباب وأبدع فى موضوعاته وأساليبه حتى أصبح طرازًا مستقلاً فى أدب المسرح لنحو جيلين كاملين.
ويضيف الأستاذ العقاد أنه لم يدع مسألة من مسائل البحث فى عصره إلاَّ أحاط بها فى رواية من رواياته، فتكلم فى مشكلات العقيدة ومشكلات الفكر ومشكلات الحكم ومشكلات الأسرة ومشكلات السياسة الوطنية والعالمية، وأبدع الرواية المسماة بالملحمة التمثيلية لطولها وتعدد مواقفها، وأعانه ذيوع اسمه وإقبال الناس على مصنفاته، وتقدم العرض السينمائى الذى يستطاع فيه ما تعجز عنه المسارح من الحيل والتوفيقات، وأهم رواياته من هذا القبيل رواية العودة إلى متوشالح الذى جاء بالتوراة أنه عاش 969 سنة، ورواية الإنسان والسوبرمان، وجان دارك، وأندرو كليز والأسد.. ومدار هذه الروايات على شرح فلسفته فى أصل الوجود وحقائق الدين ومصير الإنسان وأمله فى مستقبل الحياة، وقد بلغ من ثقته بنفسه أنه نقح رواية «سمبلين» لشكسبير ليبين الفارق بين أسلوبيهما.
رجائى عطية
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