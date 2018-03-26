تباين عائد أدوات الدين الحكومية

شعار هيرميس الجديد

■ ارتفاعات طفيفة بالأذون قصيرة الأجل.. وتراجع أجل عام 27 نقطة أساس

■ إلغاء طرح سندات 7 أعوام انتظاراً لقرار لجنة السياسات النقدية

■ «المالية» تقترض 26.8 مليار بانخفاض 2 مليار جنيه عن المستهدف

■%18.32 عائد الودائع المرتبطة بالكوريدور لأجل 112 يوماً



محمد سالم



تباين العائد على أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) خلال الأسبوع الماضى، مع استمرار إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة المتزايد على الاكتتاب، وسط انتشار توقعات بخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، فى الاجتماع المقرر الخميس المقبل.



وتتوقع المجموعة المالية هيرميس، أن يُقدم المركزى على ثانى خفض لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 50 - 100 نقطة أساس، قبل أن يتوقف قليلاً لتقييم أثر جولتى التيسير النقدى.



وقالت هيرميس إن المزيد من اتضاح الرؤية حول الجولة المقبلة من خفض دعم الطاقة، من شأنه إتاحة المزيد من التوجيه لتحريك أسعار الفائدة على المدى القصير.



كما تتوقع بحوث فاروس، تراجع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماع اللجنة المقبل.



وصعد مؤشر المال IR، الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنحو 5 نقاط أساس فقط ( كل 100 نقطة تعادل %1)، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء الصعود مدعوما بارتفاع طفيف على عوائد أذون 91 و 182 و 273 يوماً، بينما هبط العائد على أذون 364 يوماً بنحو 26 نقطة أساس، وسجل المؤشر مستوى %17.311 الأسبوع الماضى، مقابل %17.257 فى الأسبوع قبل الماضى.



قال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تراجع معدلات التضخم بنهاية الشهر الماضى، خلق توقعات قوية عن اتجاه البنك المركزى لإجراء خفض جديد على أسعار الفائدة، الخميس المقبل، ما دفع البنوك لاستثمار فائض السيولة فى أدوات الدين طويلة الأجل، مثل أذون 9 شهور، وسنة، بالإضافة للسندات للاستفادة من عوائدها الحالية.



وأضاف لـ «المال»، أن عطاءات الأسبوع الماضى كشفت وجود سيولة قوية فى السوق، بدليل استقرار متوسط معدلات التغطية عند حدود 2.3 مرة، مقابل مرتين فقط، قبل أسبوعين، وكان ذلك أحد الأسباب وراء تراجع العائد.



واستبعد حدوث تراجع عنيف لعائد أدوات الدين، نظرا لقيام البنك المركزى بتفعيل آلية ربط ودائع طويلة الأجل بعوائد متغيرة، من شأنها المنافسة على السيولة، خاصة أن الاستثمار فى الأخيرة يخضع لضريبة %20، تُخصم من المنبع، على عكس ودائع المركزى المعفاة من الضرائب.



كان المعدل السنوى للتضخم العام، والأساسى للحضر، قد تراجع للشهر السابع على التوالى بنهاية فبراير الماضى، ليسجل %14.4 و %11.9 على التوالى، مقابل %17.1 و %14.4 فى يناير 2018، وذلك بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017، عند مستوى %33، و%35 على الترتيب.



وقال مدير قطاع الخزانة، إن السوق مهتم بمراقبة تطور معدلات التضخم لأنها المؤشر على توجهات السياسة النقدية، خاصة بعد إعلان الأخيرة استهدافها معدلات تضخم فى حدود %13، تزيد أو تقل %3 خلال الربع الأخير من العام الجارى.



بلغ قيمة الطروحات المقبولة نحو 26.8 مليار جنيه، أقل بنحو 2 مليار جنيه عن المستهدف الذى أعلنته وزارة المالية، بداية الأسبوع الماضى.



وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوماً، بنحو 26 نقطة أساس، ليسجل %16.626 مقابل %16.894 الأسبوع قبل الماضى، وتقلصت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء بشكل كبير، لتصل إلى 2.5 مرة، مقابل 3.2 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.76 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 7.75 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة.



فيما صعد متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا 9 نقاط أساس، ليصل إلى %17.101 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.011 فى أخر طرح، وتراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.3 مرة، بدلاً من 1.6 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب 10.2 مليار جنيه، قبلت منها المالية 5.8 مليار جنيه، أقل بنحو 1.9 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.



صعد أيضا متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 0.4 نقطة أساس، إلى %17.755 الأسبوع الماضى، بدلاً من 17.751% الأسبوع قبل الماضى، وذلك رغم ارتفاع معدل تغطية الطرح إلى 2.9 مرة، مقابل 2.4 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.859 مليار جنيه، قبلت منها المالية نحو 5.7 مليار جنيه تقريبًا، أقل بنحو مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.



وزاد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 0.8 نقطة أساس، ليبلغ %17.896 الأسبوع الماضى، مقابل %17.888 فى تعاملات قبل الأسبوع الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 2.11 مرة، مقابل 2.4 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.2 مليار جنيه، قبلت الوزارة 7.4 مليار جنيه، أقل 100 مليون جنيه عن قيمة الطرح المستهدفة.



على مستوى السندات، قامت وزارة المالية بإلغاء طرح عطاء السندات لأجل 7 سنوات، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل.



فيما تراجع عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 3 نقاط أساس، مسجلا %15.12 تقريبا، مقابل 15.15 % فى الطرح السابق، وتزامن ذلك مع ارتفاع طفيف فى معدل تغطية البنوك إلى 2.4 مرة، مقابل 2.3 مرة فى أخر طرح، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.7 مليار جنيه، قبلت منها المالية 1.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



فى سياق متصل، حافظت وزارة المالية على قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، لتصل إلى 29 مليار جنيه، وتتوزع القيمة المستهدفة بواقع 6.75 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و 7.750 مليار جنيه، من أذون 266 يوما، و7.750 مليار جنيه من أذون 357 يوما، وتعتزم «المالية» طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار جنيه بأجل 5 أعوام، ومليار جنيه لأجل 10 أعوام.



على صعيد إدارة ملف السيولة، طرح البنك المركزى المصرى، مزادين للودائع متغيرة العائد، بعد تغيير نظامها لترتبط بسعر فائدة الكوريدور، الذى يحدده البنك المركزى فى لجنة السياسات النقدية.



ونشرت «المال» نهاية الشهر الماضى، دراسة البنك المركزى تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة Spread (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع الذى تحدده لجنة السياسات النقدية كل 6 أسابيع.



طلب «المركزي» فى المزاد الأول 85 مليار جنيه، لأجل 42 يوما، تستحق فى 2 مايو المقبل، وتقدمت البنوك بعدد 51 عرضًا قيمتها 88.160 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر مطلوب %18.39، وأقل سعر %18.1، بينما بلغ متوسط الفائدة %18.248.



وقبل البنك المركزى 47 عرضًا، بقيمة 86.9 مليار جنيه، وبلغ أقل سعر فائدة مقبول %18.1، وأعلى سعر %18.28، وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول %18.247.



وبلغ أجل المزاد الثانى 112 يومًا، يستحق 11 يوليو المقبل، وطلب المركزى ربط 30 مليار جنيه، بينما تقدمت البنوك بعدد 37 عرضًا قيمتها 31.29 مليار جنيه، وبلغ أقل سعر فائدة مطلوب %18.25، وأعلى سعر فائدة %18.82، وبلغ متوسط العائد %18.327.



وقبل المركزى 30 عرضا بقيمة 30 مليار جنيه تقريبا، وسجل أقل سعر فائدة مقبول %18.250، وأعلى سعر %18.363، بينما بلغ متوسط الفائدة المقبول %18.323.



تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد المركزى تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من العملة المحلية.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا أمام البنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.