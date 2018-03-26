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طاقة
الكهرباء تؤجل طرح 3 شركات بالبورصة لحين إلغاء الدعم
الإثنين 26 مارس 2018 11:44 ص
وزارة الكهرباء والطاقة 77
أخر الأخبار
وزارة الكهرباء والطاقة 77
عمر سالم
علمت «المال» أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أجلت مخطط طرح 3 شركات فى البورصة، إلى حين إلغاء دعم الكهرباء.
وتخطط الوزارة لإنشاء وطرح 3 شركات، تدير 3 محطات تبنيها «سيمنس» الألمانية فى بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بقدرات إجمالية 14.4 ألف ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات يورو.
وأرجع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المـال»، تأجيل الطرح لصعوبة تقييم الأصول، وعدم القدرة على التحقق منها إلا عقب إلغاء دعم الكهرباء بشكل نهائى، بسبب بيع الخدمة بأسعار تقل عن تكلفتها، متوقعا أن يتم الطرح خلال 2021، نفس العام الذى سيتم فيه تحرير أسعار الكهرباء.
كان المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال لـ«المال» فى فبراير الماضى، أن طرح الشركات الخاصة بمشروعات سيمنس فى البورصة، مرهون بالتشغيل التجارى للمحطات، المقرر قبل نهاية 2018.
وكشف أن الوزارة ستستعين بأحد المكاتب العالمية العاملة بمجال تقييم أصول الشركات، تمهيداً للطرح، بالتعاون مع شركة «NI capital»، التابعة لبنك الاستثمار القومى، التى تتولى دور الاستشارى الخاص بالطروحات الحكومية.
وتخطط وزارة الكهرباء لإلغاء الدعم بحلول 2021، ويصل فى العام الجارى إلى 52.8 مليار جنيه، ومن المستهدف أن ينخفض فى العام المالى المقبل 2019/2018 فى خطة معلنة تهدف للتخلص من الدعم الحكومى نهائيا.
البورصة المصرية
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