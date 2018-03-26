الإسكان: القرعة على 600 وحدة بنزهة التجمع الثالث الأحد

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أنه سيتم يوم الأحد المقبل 1/4/2018، فى استاد المقاولون العرب، إجراء القرعة العلنية اليدوية لـ600 وحدة سكنية بمساحات (112، 120م2)، سبق أن طرحها حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.



وأضافت وكيل أول الوزارة: سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو توكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز الراغبين فى الحضور التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية، سيتم رد مقدم الحجز السابق سداده، اعتباراً من يوم الأحد 22/4/2018، لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز به، من الساعة 3 وحتى 5 مساءً، وفي موعد غايته يوم الخميس 10/5/2018، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com.



وقالت المهندسة نفيسة هاشم: تقدم 9702 مواطن للحجز، وسيتم تسليم من سيفوزون بالوحدات بنهاية هذا العام، وتم تخصيص نسبة حتى 5% من إجمالي الوحدات المعروضة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتُخصص من وحدات الدور الأرضي فقط، على أن يلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة تأهيل مهني حديثة ومعتمدة من المجلس القومي للإعاقة.



وبالنسبة لأسلوب السداد لمن سيفوز بالوحدات، أشارت وكيل أول وزارة الإسكان إلى أنه يتم استكمال مبلغ جدية الحجز السابق سداده، والبالغ 50 ألف جنيه، إلى 20 % من إجمالي قيمة الوحدة المخصصة، بالإضافة إلى 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية للوحدات المطروحة، وذلك دون إخطار أو انذار، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقاً لأحد البديلين، الأول: السداد على 5 سنوات بدون فوائد، حيث يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد، بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويلتزم العميل المخصص له الوحدة بتقديم 10 شيكات بنكية بقيمة القسط المستحق وتاريخ استحقاقه ويتم تقديمها لبنك التعمير والإسكان، أما الثاني، وهو السداد بنظام التمويل العقاري، حيث يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية لحين الحصول على موافقة جهة التمويل من البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.



وأوضحت أن الوحدات السكنية المطروحة نصف تشطيب كالتالي: تشطيب الواجهات الخارجية والسلم والمدخل، وتركيب الباب الخارجي للعمارة والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك وأبواب البلكونات، وبياض المحارة الداخلي، وتركيب مواسير الصرف والتغذية الخارجية ومواسير الكهرباء والعلب، وتركيب خطوط الكهرباء حتى مكان العداد والصاعدة حتى مدخل الوحدة.