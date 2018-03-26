كيان إيجيبت تستحوذ على وكالة سيات بليبيا والسودان

صورة كريم نجار

شريف عيسى



حسم رجل الأعمال كريم نجار، الشريك المساهم بكيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا فى مصر، وكالة سيات فى كل من ليبيا، والسودان.



وأكد فى تصريح لـ «المال»، أن مفاوضات «كيان إيجيبت» مع ممثلى سيات العالمية، والتى بدأت منذ عامين تقريباً، انتهت إلى منح الشركة حق بيع طرازات العلامة التجارية، وخدمات ما بعد البيع والصيانة بأسواق ليبيا والسودان، وذلك بعد الأداء الجيد للعلامة التجارية على مدار السنوات الأربع الماضية، محلياً.



واستحوذت «كيان إيجيبت» على وكالة سيات فى مصر، خلال 2014، وتمكنت على مدار السنوات الماضية، من بيع ما يقرب من 5000 سيارة تقريباً.



أشار «نجار» إلى أن الشركة استطاعت، مؤخراً، إقناع سيات العالمية بتجميع طرازاتها محلياً، متوقعاً بدء النشاط بحلول 2020، على أقصى تقدير، وكشف عن مفاوضات جادة مع 3 مصانع سيارات للمفاضلة بينهم على عمليات التجميع.



وأوضح أن المفاضلة تجرى بين خطوط إنتاج البافارية للسيارات، BMW، والمصرية الأمريكية AAV، والمصرية الألمانية EGA.



كما أوضح أن فولكس فاجن العالمية، المالكة للعلامة الإسبانية سيات، استقرت على تصنيعها بدول شمال أفريقيا، ومن بينها مصر، مستدلاً على ذلك بتجرية الجزائر، والتى بدأت خلال النصف الثانى من العام الماضى.



وأضاف أن قرار التجميع جاء بهدف توفير طرازات العلامة الأسبانية بأسعار تنافسية، وقال إن إعفاء السيارات الأوربية من الرسوم الجمركية، وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوربية، التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، لن يسهم فى خفض أسعار الطرازات الواردة من الاتحاد الأوربى، بسبب ارتفاع سعر الصرف.



وتوقع أن يسهم قرار تجميع سيات فى خفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 25 - %30، ما يعزز تواجد العلامة التجارية بالسوق المحلية.



وعن الطرازات المزمع تجميعها، قال إن المفاوضات كانت تسرى فى اتجاه تجميع الجيل الحالى من توليدو، والمتوقع وقف تصنيعه بحلول 2019، إلا أن قيادات الشركة العالمية فضلت تجميع أحدث الطرازات التابعة للعلامة التجارية.



وتابع «يدرسون تجميع الطراز الرياضي متعدد الأغراض SUV على سبيل المثال، فى ظل ارتفاع الطلب على تلك الفئة» ما يمهد الطريق لارتفاع كبير فى الحصة السوقية لسيات.