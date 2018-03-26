القطاع يتخطى حاجز الحصة السوقية وصولا لمحطة الربحية

حسن درويش-السيد بيومي-اشرف عدلي-سامية حيدة-احمد مرسي-min

ماهرأبوالفضل:

مروةعبدالنبي

الشاذلي جمعة



تنافست شركات التأمين على تعظيم حصصها السوقية من أقساط القطاع خلال السنوات الماضية، حتى وإن كان على حساب جودة الخطر المكتتب حينا، وانعكاس هذا الأسلوب على فاتورة التعويضات أحيانا.



وحدات التأمين العاملة فى القطاع بدأت تعى، سواء بضغوط من شركات الإعادة، أو نتيجة المؤشرات الفنية المتدنية، النتائج العكسية للحصة السوقية كهدف إستراتيجى دون سواه، فبدأت تحرك بوصلتها إلى مؤشر الربحية، خاصة المحقق من النشاط التأمينى، وهو مؤشر على إصلاح سوق تآكلت ثمارها، وتشوهت ملامحها بسبب المضاربات السعرية.



حسن درويش، نائب رئيس مجلس إدارة «رويال» للتأمينات العامة، أكد أن شركات التأمين بدأت تسعى إلى تعظيم الربحية بغض النظر عن الحصة السوقية المحققة، مقارنة بالأعوام الماضية التى كانت الحصة السوقية، هى جُل ما تسعى إليه الشركات.



وبرر تحول بوصلة القطاع إلى الربحية إلى أن استهداف الحصة السوقية فى الماضى، دفع الشركات إلى استخدام كل الأساليب، وفى مقدمتها المضاربات السعرية التى أدت إلى تآكل حصيلة الأرباح من جهة وزيادة فاتورة الخسائر من جهة أخرى.



وكشف عن التحول لاستهداف الربحية مرتبط بضغوط شركات الإعادة العالمية التى تسعى إلى الحصول على أرباح من النشاط الفنى بالشركات، خاصة وأنها لاتستفيد من أى أرباح محققة من النشاط الاستثماري- الذى تعول عليه الشركات لتعويض خسائر النشاط الفنى.



وأوضح أن التغير الإستراتيجى فى استهدافات السوق التى تميل إلى تعظيم الربحية، حتى وإن كان على حساب الحصة السوقية مرتبط بعاملين آخرين، أولهما: ضغط المساهمين، خاصة فى الشركات التى تم الاستحواذ على حصة كبيرة من هيكل ملكيتها، للقائمين على عمليات الإدارة، وثانيهما: أن هذا المؤشر بات عاملا رئيسيا للشركات التى تسعى إلى الحصول على تصنيف ائتمانى.



واتفق أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى»، مع وجهة النظر التى تؤكد تحول بوصلة سوق التأمين إلى استهداف الربحية، مشيرا إلى أن هذا الهدف معروف عالميا، خاصة وأن مؤشر الحصة السوقية بات خادعا ولايعبر عن نجاح شركة التأمين أو تميزها.



وكشف عن أن استهداف الربحية يعد هدفا إستراتيجيا للشركات العاملة برأسمال أجنبى، وأن التغير الجديد هو تحول مؤشر الشركات الحكومية والخاصة، أى العاملة برأسمال مصرى خاص، لهذا الاتجاه، مؤكدا أن ضغط إعادة التأمين أسرع من وتيرة هذا التحول.



وأكد أشرف عدلى، مدير عام بشركة «إسكان» للتأمين، أن معظم وحدات التأمين تسعى لتحقيق أرباح من الاكتتاب التأمينى، خاصة وأن هذا الهدف يمثل فكرا عالميا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن علم الإدارة الحديثة، يرسخ إلى أن تعظيم الربحية لن يتأتى إلا بتوافر حصة سوقية على الأقل فى السنوات الأولى من مزاولة النشاط.



واختلف مع وجهة النظر التى تؤكد تحول بوصلة القطاع إلى تعظيم الربحية على حساب الحصة السوقية، مؤكدا أن أغلب الشركات تسعى حاليا إلى الحصول، على حصة سوقية وليس إلى تحقيق الربحية الفنية، أى أرباح الاكتتاب.



وحمل عدلى «ضعف الوعى» المسئولية الأكبر فى تلك الإشكالية، واصفا «الوعي» بأنه فى أدنى مستوياته، ليس فقط على مستوى العامة من العملاء، بل لدى النخب حتى فى القطاع الاقتصادى، أى الرؤساء التنفيذيون والمدراء فى المؤسسات الاقتصادية.



وأضاف أن ضعف الوعى، وضع الشركات بين خيارين كلاهما مر، فإما انتقاء العمليات والتنازل عن الحصة السوقية، ومن ثم تضاؤل فرص النمو وزيادة الأقساط التى يتم الاستفادة من عوائد استثمارها، وأما الخيار الثانى : فيرتبط باستهداف الحصة السوقية، حتى وإن كان على حساب الأرباح المحققة، خاصة مع استخدام كل الأساليب لتحقيق تلك الحصة، ومنها المضاربات السعرية.



وأشار إلى أن العميل- حتى فى الممارسات والمناقصات- يلجأ إلى التعاقد مع شركات التأمين الأقل سعرا، وليس الأفضل فى مستوى الخدمة، لافتا إلى أن انعكاسات تلك الاختيارات، سلبية، ولا يقتصر تأثيرها على شركة التأمين، بل على العميل نفسه، خاصة فى حالة استحقاق التعويض، وعدم التزام شركة التأمين بسداد التعويضات فى توقيتاتها.



ويرى أن التحول من الحصة السوقية إلى فائض الاكتتاب التأمينى، يتطلب تدخلا حكوميا، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التى تستهدف زيادة الوعى التأمينى، وأن صناعة التأمين، تمثل غطاء حمائيا للاقتصاد، سواء فى البشر أو الحجر.



و أكد السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» ممتلكات، أن سلوك شركات التأمين يختلف فى بداية مزاولة النشاط مقارنة بالفترات اللاحقة، ففى البداية تلجأ وحدات التأمين إلى تعظيم حصيلة الأقساط، وتحمل أى نتائج عكسية، إلا أن بوصلتها سرعان ما تتحول إلى تعظيم الربحية الفنية، من خلال انتقاء الخطر، واختيار العملاء.



ويصف مؤشر الربحية بأنه الأهم، وأن حصيلة الأقساط حتى وإن كانت مليارية، لاتغنى عن تعظيم مؤشر الربحية، وهو الهدف الذى تعيه شركات التأمين العاملة برأسمال أجنبى، مما يعد مؤشرا عالميا، لافتا إلى أن السوق بدأت تعيد إصلاح ذاته وتحول إلى استهداف الربحية منذ 2008 نتيجة ضغوط أسواق الإعادة العالمية، التى تحملت خسائر ضخمة بعد الأزمة المالية العالمية.



وتؤكد سامية حيدة، المدير التنفيذى لشركة «ويلس تاورزواتسون «لوساطة إعادة، أن الشركات التى تسعى إلى تعظيم حصصها السوقية، هى شركات وليدة أو فى بداية عملها، واصفة هذا الأسلوب بالمشروع فى البداية لتحقيق الانتشار، إلا أنه فى مرحلة معينة تصبح «الربحية الفنية» هدفا إستراتيجيا لا مفر منه.



وأشارت إلى أن مصير الشركات التى تصر على الحصة السوقية دون الربحية، هو تحمل خسائر ضخمة، سينعكس سلبيا على قدرتها فى سداد التعويضات المطلوبة، على عكس الشركات التى تستهدف الربحية، والتى تتمكن من التعاقد مع معيد تأمين قوى، يمثل ظهيرا لها، ويدعم قدراتها على سداد التعويضات بسهولة، وتوفير أفضل خدمة للعميل.





