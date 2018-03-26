الجندي يدلي بصوته: المصريون يختارون قائدهم

وزير التنمية المحلية صورة جديدة الجندى

بدور إبراهيم:



وقال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية إن المصريين يكتبون تاريخاً جديداً لهم منذ الصباح الباكر، ويرسلون رسالة للعالم بأن شعب مصر يختار قائده، بكل حرية ونزاهة.



وأدلي الوزير صباح اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة كلية البنات بمصر الجديدة، فى أول أيام التصويت على الانتخابات.



وعقب الإدلاء بصوته أكد اللواء أبوبكر الجندي في تصريحات صحفية، أنه اطمأن من غرفة عمليات الوزارة علي تمام فتح كافة اللجان الانتخابية بالمحافظات في موعدها وتوفير كافة وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإداء بأصواتهم.



وأضاف الجندي أن هناك عددا بسيط جداً من اللجان الانتخابية في بعض المحافظات جاري وصول القضاة لها لفتح أبواب التصويت فيها، مشيرا إلى أن جميع اللجان الانتخابية في محافظات حدودية مثل مطروح والوادي الجديد تم فتح كافة اللجان الانتخابية بها ووصول القضاة لبدء عملية التصويت.



وقال وزير التنمية المحلية إن المظهر العام لعملية التصويت منذ الصباح الباكر مشجع ومبشر بالخير، ويثبت أن المصريين يعرفون أهمية نزولهم للانتخابات، لأننا لا ننتخب رئيس لمصر فقط، ولكننا نثبت الدولة والوطن، موضحا أنه بنزول المصريين للتصويت نثبت للعالم أننا شعب متماسك بعد أن ضحي بتضحيات كثيرة خلال السنوات الماضية ونجني ثمار تلك التضحيات اليوم.



وأشار إلى أن جميع مقرات اللجان الانتخابية فى المحافظات استقبلت منذ الصباح حشود المصريين الذين ذهبوا للادلاء باصواتهم، مشيدا بحرص المصريين على النزول بقوة فى أول ايام التصويت بالانتخابات فى مختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد الذين يثبتون دائما حبهم للوطن ودورهم الكبير فى معركة التنمية والبناء التي تخوضها مصر، مشيدا بالإقبال الكبير من المرأة المصرية على المشاركة بقوة فى العملية الانتخابية.



وأوضح الجندي أن غرفة عمليات الوزارة، تتابع العملية الانتخابية بشكل مستمر على مدار الساعة لتوفير كافة وسائل الراحة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



وذكر أنه وجه جميع المحافظين بالتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة، والتنسيق مع القوات المسلحة ومديريات الامن لتذليل اى عقبات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات.

