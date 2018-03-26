وزيرة الهجرة تبحث مع البنوك طرح شهادة أمان للمصريين بالخارج

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نبيلة مكرم: تشكيل لجنة من البنوك لوضع آليات طرح الشهادة وعرضها الأسبوع المقبل



سلوى عثمان



بناءً على التنسيق والاتفاق بين طارق عامر محافظ البنك المركزى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لطرح شهادة أمان للمصريين المغتربين، عقدت الوزيرة اجتماعًا مع محمد الأتربى رئيس بنك مصر، وطارق فايد الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لبحث آليات الطرح.



وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الهجرة أن طرح شهادة "أمان" للمصريين بالخارج كانت أحد المطالب التى تلقتها خلال جولتها الأخيرة بأكثر من دولة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع محافظ البنك المركزى، الذى أبدى ترحيبه بطرح الشهادة، وتم الاتفاق على دراسة آليات طرحها ليستفيد منها كل المصريين.



وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تتضمن الأربعة بنوك الوطنية المعنية بإصدار شهادة أمان وهى: "الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصري"، لدراسة آليات طرح الشهادة للمصريين بالخارج، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائى وعرضه خلال اجتماع آخر الأسبوع المقبل، ليتم الإعلان بعدها عن الآليات وطرح الشهادة للمصريين بالخارج ليستفيدوا منها، كما أنه تم الاتفاق مبدئيا لتغطية منطقة الخليج كمرحلة أولى، حيث إن بها أكبر عدد من المصريين.



وأشارت مكرم إلى أن التعاون مع البنوك الوطنية لإصدار شهادة "أمان" للمصريين بالخارج، هو ثانى تعاون مثمر بين وزارة الهجرة والبنوك المصرية عقب الاتفاق على طرح شهادة "بلادى".



ومن جانبه، قال محمد الأتربى، إن طرح شهادة "أمان" فرصة للمواطنين لأنها غطاء تأمينى للعاملين بالخارج لتوفير الحياة الكريمة لأسرهم فى حالة الوفاة، مشيرًا إلى أنها لاقت قبولاً كبيرًا من المصريين بالداخل، وستلقى نفس الإقبال بالخارج، موضحا أنه ستعقبها منتجات أخرى لتوفير احتياجات المصريين كافة.



كما قدم طارق فايد، التحية لوزارة الهجرة على المبادرة ودعوة رؤساء البنوك لبحث آليات طرح الشهادة، مشيرًا إلى أننا نخاطب كل المصريين بالخارج، متوقعًا أن يصلوا إلى عدد كبير فى أقرب وقت من طرح الشهادة.



وقال يحيى أبوالفتوح، إن المصريين بالخارج دعموا الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة عن طريق تحويلاتهم التى تصل للبنوك الوطنية، فشهادة "أمان" سنقدمها بمثابة الهدية لهم لما قدموه لوطنهم، ليتمتعوا بها كما هى الحال بالنسبة للمصريين بالداخل.