بالم هيلز تعتزم طرح مجموعة من مشروعاتها بمعرض سيتى سكيب

محمد سلطان بالم هيلز

فوز الشركة بجائزة سيتى سكيب يعزز قدرتها فى السوق المصرية

ضخ 2 مليار جنيه استثمارات جديدة فى مصر خلال 2018



المال - خاص



تشارك شركة "بالم هيلز" للتعمير ـ رائدة التطوير العقارى بالسوق المصرية - فى معرض سيتى سكيب 2018 المقرر انطلاق فعالياته بالقاهرة خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الحالى، حيث تعتزم طرح مجموعة من المشروعات من ضمنها مشروعا "كابيتال جارندز " و" ذا كراون"، حيث تقدم الشركة تسهيلات متميزة لعملائها فى هذين المشروعين، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بتقسيط على سبع سنوات، وتمثل وحداتهما فكرا جديدا للإسكان المتميز فى مصر من حيث الرفاهية والجودة وتوافر الخدمات المتكاملة.



صرح المهندس محمد سلطان الرئيس التنفيذى لبالم هيلز للتعمير: "تعكس مشاركة بالم هيلز فى معرض سيتى سكيب 2018 تميز الشركة وريادتها فى السوق المصرية، وجاء فوزها الشركة بجائزة سيتي سكيب لأفضل مشروع تجارى عن "بالم سنترال" ليعطينا دفعة للأمام ويؤكد نجاح إستراتيجيتنا فى السوق المصرية، وقد قدمت الشركة في السنوات السابقة مشروعات سكنية متنوعة ومتميزة استطعنا من خلالها كسب ثقة العميل وتوفير سكن مختلف ومتميز وهذا يقع في إطار مسئوليتنا تجاه عملائنا التي نحرص عليها في كل مشروعاتنا."



وأضاف سلطان" أن شركة بالم هيلز تدعم بقوة الاقتصاد المصري وتقف خلفه من خلال استمرار البناء وزيادة المشروعات العقارية وضخ الاستثمارات، وتعرض في سيتي سكيب هذا العام مشروعين الأول "كابيتال جاردنز" بتصميمه المتميز، ويقام على مساحة 103 أفدنة أى 434 ألف متر مربع تستوعب 2500 منزل، وتبلغ الأرض المخصصة للبناء 21% من المساحة الإجمالية للمشروع، بينما 79٪ منها عبارة عن مناظر طبيعية وحدائق متصلة بممرات المشاة والدراجات، كما تقدم أحدث مشروعاتها فى غرب القاهرة "ذا كراون" الذى يمثل المرحلة الأخيرة من بالم هيلز أكتوبر ويقع أعلى مجموعة تلال فى منطقة متميزة على مساحة 190 فداناً، ويضم المشروع 658 فيلا ووحدات عائلية تشمل 4 شقق سكنية."



وتسعى "بالم هيلز" دائما لتواجدها بقوة فى مصر حيث تمتلك الشركة 29 مشروعا انتهت من 12 منها بعدد 3480 وحدة سكنية، كما تبلغ محفظة أراضى الشركة 41 مليون متر مربع موزعة على مناطق مختلفة، وتستهدف ضخ 2 مليار جنيه فى عام 2018.



كما تتوقع الشركة زيادة إيراداتها لتصل الى 6.8 مليار جنيه خلال عام 2018 من خلال مبيعات تقدر بـ 12 مليار جنيه، وقد حققت الشركة فى 2017 أرباح تقدر بـ 936.4 مليار جنيه مقابل 785.25 مليار فى 2016.