وزير الخزانة الأمريكي: لا نخشى حربًا تجارية مع الصين

وكالات:







قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب ينوي فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على واردات من الصين، مؤكدا أن بلاده «لا تخشى حربا تجارية، وأن هذا الإجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل».





وشدد «منوتشين»، في مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية، الأحد، على «أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين فإن ترامب سيفرض الرسوم على قطاعات تقول واشنطن إن بكين سرقت فيها تكنولوحيا أمريكية».





وقال «منوتشين»: «سنمضي قدما في رسومنا. نحن نعمل على ذلك».



وحذرت الصين الولايات المتحدة، الجمعة، من أنها «لا تخشى قيام حرب تجارية»، مهددة بفرض رسوم بقيمة 3 مليارات دولار على واردات أمريكية ردا على الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة.





