أحمد اللاهونى:كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن طرح نسبة تتراوح بين 1 و3% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة ليصل إجمالى أسهم الشركة المطروحة إلى 42%.وأكد عماد الدين خلال كلمته، اليوم الأحد، بالجمعية العمومية غير العادية للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة القابضة لن تتخلى عن الحصة الحاكمة، والتى تقدر بنحو 55%.



يذكر أن الحكومة قد أعلنت في يناير الماضي عن طرح 8 شركات تمتلكها للقيد داخل البورصة في شهر مارس الحالي، إضافة إلى عدد من البنوك الحكومية، وذلك كجزء رئيسي لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل خصخصة عدد من الشركات والبنوك الناجحة.

