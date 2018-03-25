مد ساعات العمل بالضرائب للسادسة مساء حتى أول أبريل

مصلحة الضرائب

كتبت مها أبوودن



أصدر رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي قرارا بمد ساعات العمل بكل المأموريات الضريبية حتى الساعة السادسة مساء، تزامنا مع الاسبوع الأخير من موسم تسليم الإقرارات الضريبية للأفراد.



وينتهي موسم إقرارات الأفراد في نهاية مارس من كل عام، لكن لتزامن نهاية مارس مع إجازة يوم الجمعة والسبت تقرر مد الموسم حتى الأحد أول أبريل مع اعتبار يومي الجمعة والسبت أيام عمل عادية.



ويسري القرار بدءا من اليوم الأحد حتى الأحد المقبل.