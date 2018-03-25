وزيرة الاستثمار تشرح مزايا أوبر وكريم خلال الحوار المجتمعي

سحر نصر في حوار مجتمعي للمواصلات التكنولوجية

"أوبر" وفرت أكثر من 150 ألف فرصة عمل من بينهم 35 ألف كانوا يعملون في السياحة



كريم استثمرت نحو 30 مليون دولار في البنية من أجل مدة خدماتها في 14 محافظة



أحمد عاشور



شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم في الحوار المجتمعي الذي نظمه ائتلاف دعم حول قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث قامت بعرض مزايا القانون باعتباره أحد أشكال النقل التشاركي ضمن نظام الاقتصاد التشاركي الذي يقوم على مبدأ مشاركة الأفراد والمؤسسات للأصول التي تمتلكها مقابل أجر.



وأضافت الوزيرة أنه من المهم إعداد إطار قانوني شامل ومنظم لمجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر لعدة أسباب، من بينها أن الشركات العاملة في هذا المجال تلعب دورا مكملا لأنظمة النقل العام، حيث تسهل النقل للمناطق التي لا تخدمها وسائل النقل العام بشكل كاف، بجانب تقديم خدمات نقل مميزة وفعالة وأكثر أمنا وبأسعار معقولة.



كما أن الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي أسهمت في الحد من البطالة، وزيادة قدرة المواطنين على زيادة الدخل من خلال العمل بشكل جزئي؛ حيث إن شركة أوبر وفرت أكثر من 150 ألف فرصة عمل، واستوعبت 35 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع السياحة، بينما أتاحت شركة "كريم" أكثر من 100 ألف فرصة عمل، واستثمرت 30 مليون دولار في البنية التحتية للشركة من خلال تقديم خدماتها في 14 محافظة، وقامت بنقل مكتبها الإقليمي إلى القاهرة لتقديم خدماتها في المنطقة.



وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بوقف تراخيص شركتي أوبر وكريم مطلع الأسبوع، وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم، وتسعى الدولة لتقنين أوضاع النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات باعتباره من أنجح وسائل النقل الفترة الماضية.