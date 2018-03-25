الملا يضع حجر أساس مشروعات جديدة لشركتي السويس وموبكو

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 2

نسمة بيومى



وضع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل بميناء دمياط، حجر الأساس لمشروعى مشتقات الميثانول الجديد التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول والرصيف البحرى لتصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والدكتور سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ دمياط.



وأكد الملا أن المشروعين يأتيان تحقيقاً لسياسة الدولة في تنويع وزيادة الاستثمار، وكذلك تنفيذاً لاستراتيجية قطاع البترول في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وإقامة مشروعات بتروكيماوية تضيف للصناعة المصرية والاقتصاد الوطنى، حيث يعد مشروع الميثانول الجديد والذى تبلغ استثماراته حوالى 50 مليون دولار حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، فيما يعمل رصيف التصدير البحرى الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار على سهولة تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم من خلال رصيف متخصص يخفف العبء عن ميناء دمياط بتوفير الرصيف المستخدم حالياً لتصدير منتجات أخرى.



وأشار إلى أن تبنى قطاع البترول إدارة مشروعاته بصفة عامة ومشروعات البتروكيماويات على وجه الخصوص بفكر اقتصادى يعطى حافزاً قوياً للمستثمرين القائمين، ويعمل على جذب استثمارات جديدة لهذه الصناعة الحيوية.



واستمع الوزيران إلى شرح من المهندس جودت الصادق رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول أوضح فيه أن مشروع الميثانول الجديد يهدف لإنتاج 18 ألف طن من اليوريا فورمالدهيد تركيز 85 ، و34 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد تركيز 65 ، و26 ألف طن من النفتالين فورمالدهيد المسلفن سنويا، وهو أحد مشروعات التكامل بين شركات البترول حيث يتم تغذيته بالميثانول من شركة إيميثانكس واليوريا من شركة موبكو والصودا الكاوية من شركة البتروكيماويات المصرية، كما يعمل على استغلال المرافق والتسهيلات المتاحة بشركة إيميثانكس.



ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم عبدالسلام، رئيس شركة موبكو، أن تنامى صادرات الشركة واتجاهها لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها إلى جانب الأسواق الحالية أحد العوامل الرئيسية لهذه التوسعات، مشيرا إلى أن الرصيف البحرى الجديد يبلغ طوله 185 مترا وعرض 25 مترا، كما سيتم إنشاء مخزن يوريا بجوار الرصيف بسعة 60 ألف طن وإنشاء وحدة تفريغ شاحنات اليوريا سعة 500 طن في الساعة لنقل منتج اليوريا من المصنع بالمنطقة الحرة إلى المخزن وكذلك مد خط أنابيب قطر 16 بوصة بطول 2 كم لنقل الأمونيا للسفن ورصيف بديل لخدمات تشغيل محطة شركة التعاون للبترول، وأضاف أن المشروع سينفذ على مرحلتين وهما مرحلة الأعمال البحرية وتشمل تكريك 600 ألف متر مكعب لتعميق المياه بمنطقة الرصيف وتشمل المرحلة الثانية إنشاء رصيف وتسهيلات تراكى السفن.