بنك الاتحاد الوطني: تحسن أداء الاقتصاد المصري أعاد ثقة المستثمرين

محمد نصر عابدين

سهير محمد



قال محمد نصر عابدين، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى – مصر، إن مصر شهدت تطورا بالغا فى المناخ الاقتصادى خلال عام 2017، والذى انعكس على التصنيف الائتمانى لها ليصبح إيجابيا مستقرا B بدلا من مستقر B- وفقاً لتقارير كل من وكالات التصنيف الائتمان العالمية (ستاندر اند بوورز، موودز& فيتش)، وذلك نتيجة لقيام الحكومة بتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للعام المالى 2016-2017، والمتمثلة فى تحرير سعر صرف، والذى يكفل الوقاية من الصدمات حال التقييم مقابل الجنيه المصرى، ورفع الدعم عن الوقود لتخفيف العبء عن الموازنة، وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحديث السياسات الضريبية، وضبط السياسة النقدية لاحتواء التضخم.



وأضاف أن تلك الإصلاحات انعكست بشكل واضح على الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقى إلى 4.1%، وانخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 9.8%، والسيطرة على معدلات التضخم والتى سجلت نسبة 17.1%، كما انعكست نتائج تلك الإصلاحات أيضا على تخفيض معدل البطالة إلى 11.9%.



ولقد كان لتلك الإصلاحات أثرها الإيجابى على رؤية المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى، حيث أدى ذلك إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب بزيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذى أدى بدوره إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية إلى 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.



وأظهر القطاع المصرفي المصري تحسناً ملموسا خلال العام المالى 2017 بالمقارنة بالعام المالى 2016 نتيجة نجاح آليات البنك المركزى فى تفعيل دور المبادرات التى أطلقها للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق خطة التنمية وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصرى.



ومن جهة أخرى، فقد بدأ القطاع المصرفى فى تنفيذ خطة الشمول المالى كجزء من التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، حيث يعد محورا من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو وﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والمصرفية ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩى ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍلتى ﻻ ﺗﺨﻀﻊ للرقابة ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، الأمر الذى دفع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالى، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق.



وقال إن البنك أرباحاً صافية بلغت 380 مليون جنيه عام 2017، مما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في التعامل مع البنك وتطبيق استراتيجيته في ظل نمو متوازن ومناخ واعد.



وارتفع إجمالى الأصول للبنوك العاملة فى مصر بنسبة 18٪ وهذا التطور يرجع إلى نمو الودائع بنسبة 15 ٪ ونمو القروض بنسبة 9 ٪ وذلك في نهاية سبتمبر عام 2017 مقارنة بنهاية ديسمبر 2016.



وأكد أنه على الصعيد الداخلى شهدت نتائج أعمال بنك الاتحاد الوطنى مصر خلال العام المالي 2017 نموا ملحوظا، حيث حقق البنك صافي أرباح خلال العام المالي 2017 بنحو 380 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه خلال العام الماضي بمعدل زيادة 111% حيث ارتفع صافي ايرادات الفوائد من 668 مليون جنيه خلال عام 2016 إلى 871 مليون جنيه خلال عام 2017 بمعدل زيادة 30% وارتفع صافي الايرادات من الاتعاب والعمولات من 113 مليون جنيه خلال عام 2016 الى 171 مليون جنيه خلال عام 2017 بمعدل زيادة 51%.



وبلغ إجمالي الميزانية في 31 ديسمبر 2017 نحو 29 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2016 بمعدل زيادة 18%.



وبلغ إجمالى ودائع العملاء نحو 25 مليار جنيه بمعدل نمو 19% حيث ارتفعت ودائع التجزئة من 4 مليارات جنيه في نهاية 2016 إلى 5 مليارات جنيه في نهاية 2017 بمعدل زيادة 36% وارتفعت ودائع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 17 مليار جنيه في نهاية عام 2016 إلى 19.3 مليار جنيه في نهاية عام 2016 بمعدل زيادة 15 %.



وبلغ إجمالي حجم المحفظة الائتمانية فى نهاية ديسمبر 2017 نحو 10 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن نهاية ديسمبر 2016 منها زيادة بقروض التجزئة بمقدار مليار جنيه بمعدل زيادة 38%، وزيادة بقروض الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 0.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 8%.