سائقو التاكسى الأبيض يدرسون تأسيس اتحاد لأصحاب المهنة

التاكسي

مسئول حكومي سابق: وقف "أوبر" و"كريم" مستحيل فنيا



المال– خاص:



تدرس جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض، المشهرة برقم 10156 لعام 2016، تأسيس اتحاد يضم أصحاب المهنة بالسوق المصرية.



يهدف "الاتحاد" إلى تطوير تطبيق إلكترونى لطلب سيارات التاكسى على مستوى الجمهورية مشابه "لأوبر" و"كريم"، مقابل حصوله على النسب والتعريفات المنصوص عليها فى قانون تطبيقات النقل التشاركى، باستخدام التكنولوجيا المزمع صدوره، من مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.



كما يسعى إلى لعب دور الوسيط، بين مالك وسائق التاكسى، وإدارات المرور المختلفة، لتيسير الإجراءات المتعلقة برسوم التراخيص، والمخالفات، والالتزامات القانونية.



علمت "المال"، أنه من المقرر إيداع تلك النسبة فى حساب بنكى، ليس بوصفها أرباحًا، إنما أموالًا للاتحاد، يعاد صرفها على مالكى وسائقى التاكسى فى صورة تأمينات، ورسوم تراخيص وتأمين إجبارى، وخدمات رعاية صحية، ومراكز صيانة تقدم قطع غيار بأسعار مناسبة.



وقررت هيئة قضايا الدولة، التى تمثل محامى الحكومة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر خلال الأسبوع الماضى، بشأن قبول نظر الدعوى المقامة من سائقى التاكسى الأبيض بشأن وقف نشاط "أوبر" و" كريم " فى مصر .



أكد مسئول حكومى سابق لـ"المال"، أن استمرار وقف "أوبر" و"كريم" مستحيل من الناحية الفنية، لا سيما أنها تعتمد على تكنولوجيا التتبع الآلى "GPS " فى تحديد اتجاهات الشوارع خلال القيادة، وبالتالى فإن وقفها يعنى غلق الخدمة الأخيرة، عن باق الجمهور، الأمر الذى يصعب تحقيقه دون سبب.



يذكر أن عدد مستخدمى الشركتين منذ بدء نشاطهما رسميا بالسوق المصرية فى 2014، يصل إلى 7 ملايين عميل.