البوتاجاز ورءوس الماشية أهم ما استقبلته الموانئ المصرية اليوم الأحد

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

تفاصيل حركة الموانئ 25-3-2018



محمود محسن



شهدت، اليوم الأحد، الموانئ المصرية نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1590 راكب بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 443 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.



وفي هذه الأثناء قرر المسئولون بميناء الإسكندرية فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لتحسن الأحوال الجومائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع، والسفينة منة وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.



ميناء سفاجا



كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة ثلاث سفن، وهى: عمان والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 296 راكبا و 179 شاحنة بضائع و11 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة فرح 1، وعلى متنها 1639 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان، وثلاث سفن أخرى وهى مسرة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 429 راكبا و147 شاحنة بضائع، و15 شاحنة عفش ركاب و6 سيارات.



ميناء نويبع



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 865 راكبا منها 223 معتمرا و6 باصات عمرة، وتداول 102 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 174 راكبا و16 برادا و9 تريلات وسيارة وباص جيت، بينما تغادر السفينة سينا، وعلى متنها 180 معتمرا و4 باصات عمرة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنها 351 راكبا و19 برادا و16 تريلا، و3 سيارات، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 340 راكبا منهم 43 معتمرا وباص عمرة، و22 براد و20 تريلا وسيارة.



ميناء دمياط



ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2446 محمل بـ 1429 طن قمح، في حين غادر 130 سيارة نقل محملة بـ 5993 طن قمح.



الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24701 طنا.



ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الرابعة مساء أمس السبت قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.



وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 13300 طن يوريا، و4900 طن رمل، و1600 طن علف، و500 طن رخام.



ميناء الإسكندرية



وعلى صعيد متصل، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن إدارة الحركة بالميناء قررت في العاشرة من مساء أمس السبت فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، حيث وصلت سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.



وأضاف الغندور أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 12 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 16 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.



ومن جهته شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.