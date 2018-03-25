اتصال تطلق مبادرتها Meet the Officials بالتعاون مع بنك مصر

بنك مصر

سيد بدر



أعلنت اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"عن تدشينها لمبادرتها الجديدة Meet the Officials والمقرر لها أن تبدأ في الثاني من أبريل المقبل بالتعاون مع بنك مصر .



ومن خلال هذه المبادرة تقوم اتصال باستضافة الاستاذة/ سهر الدماطي ، نائب رئيس بنك مصر لفتح حوار مباشر مع الشركات الأعضاء في اتصال حول الدور الرائد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي .



وأكد الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لـ "اتصال" :"أن هذه المبادرة تاتي بعد النجاحات التي حققتها مبادرة Meet the government التى اطلقتها "اتصال " قبل عامين ولاقت قبولًا واسعًا لدى الحكومة المصرية والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شارك في الحضور فيها أكثر من 800 شركة ".



و أضاف شديد :"أن القاء يأتي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص من خلال اقتصاديات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر والتحول لمجتمع غير نقدي والدور الطموح للشركات الأعضاء في اتصال والتي يمكن الاستفادة منه



وأشار إلى أن اللقاء سيتطرق ايضا لبحث سبل تمويل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل مبادرة البنك المركزي والتى اطلقها منذ أكثر من عام ، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا هاما في زيادة القدرات التنافسية للمصارف وتقديم خدمات غير مسبوقة للعملاء ن حيث ساهمت التكنولوجيا في تحوّل عدد كبير من المصارف إلى المعاملات الإلكترونية والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة " .



يذكر أن مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر قد قدرت انفاق الشرق الاوسط على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري بـ 155 مليار دولار اميركي ، مؤكدةً أن القطاعات الرئيسية التي ستعزز من نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، هي قطاع البنوك والأوراق المالية التي ستنمو بنسبة 3.6%، والتأمين 2.9%، والتجزئة 2.8%، حيث يرجع إنفاق قطاع البنوك المتزايدعلى تكنولوجيا المعلومات إلى التوجهات المتزايدة نحو الأعمال الرقمية والاستثمارات في التقنيات المتقدمة مثل التحليلات، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي.



