دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين 15أبريل

نقابة المحامين

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة ١٥ أبريل المقبل



وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين،



وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كل الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.



وفي سياق آخر قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر للحكم بجلسة ٢٢ أبريل المقبل.



واختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير الداخلية.