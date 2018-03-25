السعودية المصرية للاستثمار تعلن توزيع نقدى بقيمة 2 جنيه للسهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين



أعلنت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن توزيع نقدى بقيمة 2 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبار من 23 ابريل القادم.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأربعاء 18 ابريل 2018.



وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 30.6% خلال 2017 مقارنة بنحو 16.33 مليون جنيه فى عام 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 10 مليون دولار، موزعة على 2.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 دولار للسهم الواحد.