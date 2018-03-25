المركزى يجمد مبادرة تمويل رأس المال العامل

البنك المركزى 3

سهير محمد



قرر البنك المركزى، وقف العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، بعد استنفاذ المبلغ المتاح لها، والتى بدأ العمل بها قبل عام فى مارس الماضى.



كان البنك المركزى، قد أصدر مبادرة بإتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك، بسعر عائد 12% تستخدم فى منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة.