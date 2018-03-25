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بنـــوك
المركزى يجمد مبادرة تمويل رأس المال العامل
الأحد 25 مارس 2018 04:26 م
البنك المركزى 3
أخر الأخبار
البنك المركزى 3
سهير محمد
قرر البنك المركزى، وقف العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، بعد استنفاذ المبلغ المتاح لها، والتى بدأ العمل بها قبل عام فى مارس الماضى.
كان البنك المركزى، قد أصدر مبادرة بإتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك، بسعر عائد 12% تستخدم فى منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة.
البنك المركزى
المركزى
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