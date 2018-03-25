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تأميـــن
محطات إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين
الأحد 25 مارس 2018 04:00 م
المصرية لإعادة التأمين من الدمج لإعادة الإحياء
أخر الأخبار
المصرية لإعادة التأمين من الدمج لإعادة الإحياء
كتب-
ماهرأبوالفضل
:
شهد ملف تاسيس شركة وطنية لإعادة التأمين-بديلة للمصرية للإعادة التي تأسست 1957 وتم دمجها في 2007- مراحل عديدة بدأت 2011 ، ولم تنته حتي الأن.
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