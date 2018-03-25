دومتى تخطر البورصة باستخدامات حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال

دومتى

رجب عزالدين



أخطرت شركة "دومتى" للصناعات الغذائية، البورصة المصرية، اليوم الأحد، باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأسمال، التى حدثت فى إبريل 2016.



وقالت الشركة، فى بيان لها، إنها استخدمت 61 مليون جنيه من حصيلة الاكتتاب فى شراء سيارات لتوزيع المنتجات من شركة منصور للسيارات، وتجهيزاتها من شركات متعددة، كما استخدمت 60 مليون جنيه فى إنشاء المصنع الجديدة على أرض شركة "تطوير" المملوكة لها بنسبة 99.9%.



كما تم استخدام 53 مليون جنيه فى شراء معدلات لازمة لخط المخبوزات وخط الجبنة الرومى، إضافة إلى استخدام مبلغ 662 ألف جنيه فى تكوير برامج إدارة المبيعات، وذلك حتى 31 ديسمبر 2017.



وبلغت قيمة الاكتتاب المشار إليه 299.9 مليون جنيه، وتم استخدام 174.6 مليون جنيه، حتى نهاية العام الماضى 2017، وباقى 125.4 مليون جنيه.