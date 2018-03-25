القوات المسلحة والشرطة تتسلمان لجان الانتخابات الرئاسية

الجيش والشرطة

بدور إبراهيم



فى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية انهت جميع عناصر التأمين التابعةللقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان والمقار الانتخابية لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصري والمساهمة في توفير مناخ امن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى .



وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان .



كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع اوضاعها للعمل كأحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع اي محاوله من شأنها التأثير علي العملية الانتخابية .



وقد قامت إدارة الشئون المعنوية بدفع عربات العمل المعنوي لرفع الروح المعنوية والمساهمة في توعية المواطنين .



كما قامت بفتح مركز إعلامي لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية و يعمل على مدار 24 ساعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.



ووفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلي الأماكن النائية والمنعزلة وذلك لتسهيل مهمة القضاة .



يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتوفير مناخ امن لجموع المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية .



