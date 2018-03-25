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التعمير والإسكان ببورسعيد يتلقى تبرعات 40 تلميذا لصندوق تحيا مصر
الأحد 25 مارس 2018 03:14 م
التعمير والإسكان ببورسعيد
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التعمير والإسكان ببورسعيد
بدور إبراهيم :
استقبل بنك التعمير والإسكان، فرع بورسعيد، 40 طالب وطالبة من تلاميذ مدرسة العدوي، للتبرع من مصروفهم الشخصى لصندوق تحيا مصر، الذي سوف يوجه للمشاركة في تعمير سيناء.
وقام مجدي رمزي، مدير الفرع باستقبال الطلاب، والإشراف على تسجيل تبرعاتهم، فى حين أشاد فتحي السباعي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، بالحس الوطني للطلاب، والرغبة في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، كما أعرب الطلاب عن سعادتهم ورغبتهم في تكرار المشاركة، متمنيين أن تعم المبادرة جميع المراحل التعليمية.
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