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تأميـــن
15 شركة تستعد لاستقبال 13.3 مليار جنيه من الأقساط
الأحد 25 مارس 2018 03:06 م
خطط شركات التأمين
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خطط شركات التأمين
■ «مصر» تقود فريق الحياة بنحو 4.6 مليار.. و«قناة السويس» تتصدر «الممتلكات»
ماهر أبوالفضل
- مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:
تستعد 15 شركة تأمين لالتهام ما يتجاوز 13.3 مليار جنيه من كعكة أقساط السوق، العام المالى المقبل 2018/ 2019، مقابل 11.7 مليار متوقع الانتهاء من تحصيلها فى يونيو المقبل مع انتهاء العام المالى الحالى 2017/ 2018.
الأقساط المستهدف تحقيقها العام المالى المقبل، موزعة بواقع 8.3 مليار جنيه لـ5 شركات تزاول نشاط الحياة بنسبة %62.4 من عمليات السوق بفرعيه حياة وممتلكات، مقابل 5 مليارات لشركات الممتلكات، وعددها 10 بنسبة %37.6 من كعكة القطاع.
وتقود شركة «مصر» فريق الحياة مستهدفة 4.6 مليار جنيه، تلتها «متيلايف»، والتى تسعى لملامسة ثلاث مليارات جنيه، حيث تستهدف زيادة حصيلة أقساطها إلى 2.9 مليار جنيه فى 2019. وتحل شركة «gig» فى المرتبة الثالثة بين شركات الحياة التى شملها الاستطلاع، حيث تستهدف 517 مليون جنيه، تليها «اللبنانية السويسرية» بإجمالى أقساط مباشرة تصل إلى 175 مليون جنيه، فيما ستكتفى شركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى بـ100 مليون جنيه أقساطًا فى نهاية العام المالى المقبل.
أما نشاط الممتلكات فتتصدر شركة «قناة السويس» قائمة الشركات الـ10 التى شملها الاستطلاع، حيث تستهدف 1.2 مليار جنيه أقساطًا مباشرة بنهاية العام المالى المقبل 2018/ 2019، تليها المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، والتى تسعى لملامسة المليار جنيه أقساطًا. وتحل شركات «رويال» و»أورينت» و»المصرية تكافل» فى المراكز من الثالث للخامس على التوالى، بإجمالى 750 مليون جنيه للأولى، و660 مليونًا للثانية، و600 مليون للثالثة.
أما المراكز من السادس للعاشر فجاءت من نصيب كل من «الدلتا» و«البيت السعودى» و«إسكان» و«مصر للتأمين تكافل»، وأخيرًا «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى».
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