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استثمار
ماذا قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى عن رموز نظام مبارك؟
الأحد 25 مارس 2018 02:52 م
حسنى مبارك
أخر الأخبار
حسنى مبارك
سمر السيد
عدل مجلس الاتحاد الأوروبى قراره رقم "2011/172/CFSP"، الخاص بلائحة التدابير التقييدية التى أصدرها ضد عدد من الأشخاص والكيانات، التى تنتمى لحكم الرئيس السابق حسنى مبارك، فى ضوء الأوضاع بمصر عام 2011، وتضمنت تلك التدابير تجميد أرصدتهم.
وتضمن القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد مارس الجارى، تعديل بيانات 4 أشخاص من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأشخاص مرتبطة بهم، وحذف أسماء 6 أشخاص آخرين.
والأشخاص المقرر حذف أسمائها من لائحة التدابير التقييدية، أحمد عبد العزيز عز أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وزوجاته عبلة محمد فوزى وخديجة أحمد كامل وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، ووزير الإسكان الأسبق أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربى وزوجته نجلاء عبدالله الجزائرلى.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار اللجنة القومية المصرية لاستراد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، بالتصالح مع رجل الأعمال أحمد عز مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه تم سدادها من الخارج.
وعدلت البيانات الخاصة بـ4 أفراد، هم: "سوزان صالح ثابت وهايدى محمد مجدى حسين راسخ وخديجة محمود الجمال وإلهام سيد سالم شرشر" لتضاف إليها الأحكام القضائية الصادرة ضد أزواجهن.
وتضمنت البيانات التى تم تعديلها لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، الذى يخضع لإجراءات قضائية أو عملية استرداد الأصول من قبل السلطات المصرية، ويتم إضافة ملاحظة حول صدور حكم قضائي نهائي بشان زوجها الرئيس الأسبق، فيما يتعلق باختلاس أموال الدولة على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعدل الاتحاد الأوروبي كذلك بيانات، هايدى محمود مجدى راسخ زوجة علاء محمد السيد مبارك، أحد أبناء الرئيس الأسبق، الذى يخضع زوجها للإجراءات القضائية أو عملية استرداد الأصول من قبل السلطات المصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي بشأن اختلاس أموال الدولة، على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في إشارة إلى الحكم الصادر بشأنه حول ما يعرف بقضية القصور الرئاسية.
أما بيانات خديجة محمود الجمال فتم إضافة أنها زوجة جمال محمد حسنى السيد مبارك الخاضع للإجراءات القضائية أو عملية استرداد الأصول من قبل السلطات المصرية، بعد صدور حكم قضائي نهائي بشأن اختلاس أموال الدولة على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في إشارة إلى ذات القضية أيضا.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى يتم نشرها كل يوم عمل بجميع اللغات الرسمية، وقد تم نشرها أول مرة فى 30 ديسمبر 1952 كمجلة رسمية لمجتمع الفحم والصلب الأوروبي وأعيد تسميتها مع إنشاء الجماعة الأوروبية قبل أن تأخذ لقبها الحالى، عندما دخلت معاهدة نيس حيز التنفيذ فى 1 فبراير 2003، ومنذ 1998 أصبحت متاحة إلكترونياً.
وأصدر الاتحاد في اليوم التالي لنشر تلك التعديلات بالجريدة الرسمية لديه، ملحقاً ذكر فيه أنه تم لفت انتباه الأشخاص المعنيين إلى إمكانية تقديم طلب للسلطات فى الدول الأعضاء، كوسيلة للحصول على إذن لاستخدام الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو مدفوعات محددة.
وأضاف ملحق الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي: الأشخاص المعنيين يمكن أن يقدموا طلب للمجلس بجانب وثائق داعمة حول إعادة النظر فى قرار إدراجهم فى قوائم التدابير التقييدية، بجانب إمكانية الطعن فى قرار المجلس أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى.
حسني مبارك
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