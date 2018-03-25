«اتحاد العمال» يدرس تعميم التأمين على أعضائه

جبالي المراغي

الشاذلى جمعة:



يدرس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التأمين على جميع أعضاء النقابات الخاضعة له، أسوة بأعضاء نقابة «العاملين بالبناء والأخشاب».



وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، إن جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد تدرس التأمين على أعضائها ، تماشيا مع توجهات الدولة لتوفير مظلة حماية تأمينية للعمالة المؤقتة.



وكشف عن المفاوضات التى تجريها كل نقابة من النقابات الخاضعة للاتحاد، مع شركات التأمين لإبرام اتفاقات لتغطية أعضائها. ويخضع لإشراف الاتحاد العام لعمال مصر، عدد من النقابات، منها، «العاملين بالغزل والنسيج» و«السياحة والفنادق» و«النقل البرى» و»النقل البحرى»، و« النقل الجوى» و» المناجم والمحاجر» و«البترول» و« الصناعات الكيماوية» و» الصناعات الغذائية» و»الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية» و» الصحة والسكان» و«التعليم والبحث العلمى» و«الإعلام والصحافة والطباعة والنشر» و«البناء والأخشاب» و«التأمين» و«البنوك والمؤسسات المالية» و«التجارة» و«الاتصالات» و«البريد»، بالإضافة إلى «نقابة «العاملين بالإنتاج الحربى» و«الزراعة والرى والصيد» و«الخدمات الإدارية والاجتماعية» و«السكك الحديدية» و«العاملين بالمرافق العامة».



وكانت النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب، قد أبرمت وثيقتى تأمين على أعضائها ضد مخاطر الحياة والحوادث، مع شركتى مصر لـتأمينات الحياة، ومصر للتأمين التكافلى، ويبلغ عدد أعضاء النقابة 450 ألفا، وسيتم التأمين على 350 ألفا منهم فى المرحلة الأولى، بواقع 100 ألف عامل بوثيقة الحياة ضد مخاطر الوفاة، على أن يحصل المستفيد على 50 ألف جنيه، تعويضا فى حالة الوفاة ، أو 400 ألف جنيه، حال انتهاء مدة التأمين، وبلوغ سن التقاعد، مقابل قسط شهرى لا يتجاوز 90 جنيها، والتغطية الثانية مرتبطة بتأمين الحوادث الشخصية، وتستهدف تغطية 250 ألفا، وتتضمن تغطية الحوادث الشخصية، والوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، بإجمالى 25 مليار جنيه، بواقع 100 ألف جنيه لكل مستفيد، فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، على أن يحصل على جزء من مبلغ التأمين فى حالة العجز الجزئى، بموجب تقرير طبى معتمد.





