برلمانية: ننتظر كتيبة السيدات المصريات غدًا أمام اللجان

مصر



ياسمين فواز



توجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، برسالة الى المرأة المصرية تشجعهن وتحثهن على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الحالى.



وقالت النائبة: "كتيبة المرأة المصرية... ننتظركن أمام اللجان الانتخابية... الانتخاب واجب وطني وشرف لكل مصرية ومصرى".



وأضافت أن الانتخابات فرصة ذهبية للشعب كى ينتصر ويكون البطل أمام العالم، بمشاركته بحشود مليونية وصفوف طويلة فى التصويت والصبر أمام اللجان، ليثبت المصريون للجميع، ولكل من يتابعنا وينظر إلينا ويترقب سير انتخاباتنا، أن مصر آمنة ومستقرة تماما، وأن شعبها يعيش أزهى عصوره.



