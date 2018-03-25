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بورصة وشركات
القابضة المصرية الكويتية تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة 5 سنت للسهم
الأحد 25 مارس 2018 12:21 م
القابضة المصرية الكويتية
أخر الأخبار
القابضة الكويتية
رجب عزالدين
أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن توزيع نقدى بقيمة 5 سنت أمريكي للواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 24 إبريل المقبل.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة الخميس -الموافق 19 إبريل.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 93% خلال 2017 لتسجل 138 مليون دولار، مقابل صافى أرباح بقيمة 71 مليون دولار في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.
القابضة المصرية الكويتية
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