القابضة المصرية الكويتية تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة 5 سنت للسهم

القابضة الكويتية

رجب عزالدين



أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن توزيع نقدى بقيمة 5 سنت أمريكي للواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 24 إبريل المقبل.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة الخميس -الموافق 19 إبريل.



وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 93% خلال 2017 لتسجل 138 مليون دولار، مقابل صافى أرباح بقيمة 71 مليون دولار في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.