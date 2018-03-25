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تأميـــن
الكوارث الطبيعية تكبد أسواق التأمين العالمية خسائر 135 مليار دولار
الأحد 25 مارس 2018 12:18 م
أخطار الكوارث الطبيعية
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أخطار الكوارث الطبيعية
ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:
بلغت الخسائر المؤمن عليها لدى قطاع التأمين عام 2017 حوالي 135 مليار دولار امريكي وهو اعلي رقم للخسائر في الفترة من 1980الي 2017 وفقا لمركز ميونخ رى للكوارث الطبيعية.
وصنف الاتحاد المصرى للتأمين أعلى 5 أخطار طبيعية متوقع حدوثها خلال العشر سنوات المقبلة على مستوى العالم وهى الأحداث المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية وكذلك الهجمات الإلكترونية بجانب الغش أو سرقة البيانات فضلا عن فشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
واعتبر الاتحاد فى بيان اليوم، أن أكبر 5 أخطار من حيث التأثير تواجه العالم خلال العشر سنوات المقبلة هى أسلحة الدمار الشامل وأحداث الطقس المتطرفة، وكذلك الكوارث الطبيعية فضلا عن فشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وأيضا أزمة المياه.
إن صناعة التأمين لم ولن تكون بعيدة عن هذه الأخطار وتأثيرها والخسائر المترتبة عليها، فوفقاً لتقرير صادر عن ميونخ ري فى بلغت الخسائر الإجمالية عام 2017 حوالي 330 مليار دولار أمريكي وهو رقم كبير مقارنة بالخسائر القصوي التي تحققت في أعوام2005 و2008 و2011، ومن الجدير بالذكر أن عام 2011 هو من أكبر الأعوام التي شهدت أيضا خسائر وصلت إلي 350 مليار دولار والسبب الاساسي لهم كان زلزال توهوكو والفيضانات في تايـــلانــد.
وسجل مركز ميونخ ري لخدمات الكوارث الطبيعية عدد 710 خسارة أو حدث ذي صلة وهو رقم أعلي من المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ متوسط الخسارة \ الأحداث المسجلة للعام الواحد خلال العشرة أعوام الأخيرة 605 خسارة \ حدث مقارنة بمتوسط 490 حدث / خسارة في العام خلال الثلاثين عاما الماضية.
وتضم إحصائيات كل حدث جميع أحداث الخسارة ذات الصلة ويتم ذلك استناداً إلي القيم المختلفة لخسائر الممتلكات بكل دولة مع الأخذ في الاعتبار لمستوي التنمية في كل دولة، وتشمل أيضا الخسائر حوادث الخسارة في الأرواح "الوفيات".
وقد أدي موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي إلي تحقيق خسائر باهظة الثمن، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 215 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل الخسائر المؤمنة إلى 92 مليار دولار أمريكي منها.
كما شهدت المكسيك أيضا زلزالان وصلت خسارتها المجمعة إلي ما يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلي فيضانات واسعة النطاق قد حدثت في الصين وتسببت في خسائر تزيد عن 6 مليارات دولار.
إضافة إلى حرائق الغابات المستمرة حتي نهاية عام 2017 بالولايات المتحدة حققت خسائر كبيرة وصلت فقط في شهر أكتوبر إلي حوالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم الخسائر الناتجة عن ذلك والمؤمن عليها إلي ما يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي.
وجدير بالذكر أن مايقرب من 93% من جميع الخسائر التي حدثت في جميع انحاء العالم خلال عام 2017هي كوارث ذات صة بالطقس والمناخ ، وتأثر الاقتصاد الكلي بما يزيد عن 320 مليار دولار امريكي ،133 مليار منها هي حجم الخسائر المؤمن عليها.
وما يجعل من عام 2017 العام الأكثر تكلفة وخسائر من أي وقت مضي على مستوي الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ والطقس.
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