السيسي يمنح أحمد قطان وشاح النيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة للشئون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وشاح النيل.



وثمن الرئيس خلال اللقاء جهود "قطان" في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدار 14 عامًا، قضاها كسفير للمملكة في مصر، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله كمندوب دائم لبلاده بالجامعة العربية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.



وأشار قطان إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الأصعدة.