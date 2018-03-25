1.5 مليون جنيه مساعدات لغير القادرين بمطروح خلال 3 أشهر

علاء أبو زيد جديد

معتز محمود



أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، حرص المحافظة على تقديم كل الخدمات لجميع المواطنين خاصة محدودى الدخل مراعاة للحالة الإنسانية لهم.



وأضاف أنه تم صرف إعانات ومساعدات إنسانية خلال الربع الأول من هذا العام تجاوزت المليون ونصف المليون جنيه، كمساعدات للمواطنين غير القادرين بعدد 1340 حالة وذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من أعباء المواطنين واستجابة فورية لمشاكلهم.



وأشار إلى أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تقديم خدمات مادية وعينية للمواطنين من خارج موازنة الدولة، مؤكدا استمرار تقديم كل الخدمات لغير القادرين.



وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تم تقديم خدمات لعدد 1340 حالة بقيمة مالية مليون ونصف المليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.



وأضافت أن من بين تلك الحالات علاج على نفقة المحافظة بمستشفيات خارج مطروح ويبلغ عدد المستفيدين 247 حالة، ومساعدات مالية شهرية بلغت 265 مستفيدا، ومساعدات علاج شهرى 282 حالة، ومساعدات مالية قدرها 311 حالة، ومعونة عربان لعدد 208 مستفيدين، بالاضافة الى مساعدات زواج مالية وعينية تشمل أجهزة كهربائية ومنزلية للشباب غير القادرين، وشراء بضاعة، وترميم منازل، ومصاريف معاهد ومدارس بإجمالى 26 حالة.



وأكدت أنه من بين تلك الحالات كانت المساهمة فى شراء جهاز تنفس صناعى لسيدة مسنة مريضة بتكلفة قدرها 8500 جنيه مراعاة لظروفها الصحية وعدم قدرتها للذهاب للمستشفى.



واشارت إلى استمرار جهود المحافظة فى مساندة غير القادرين من أبنائها خاصة الحالات الانسانية الملحة والعاجلة، واستمرارا على ما يقدمه محافظ مطروح فى السنوات الثلاث السابقة من دعم مادى وعينى لكل الفئات التى تحتاج المساعدة.