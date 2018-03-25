EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
أوراسكوم للتنمية تطلق مشروع مكادي هايتس على البحر الأحمر
الأحد 25 مارس 2018 11:43 ص
خالد بشار، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أوراسكوم للإنشاءات تفاوض 3 جهات دولية لتدبير 50 مليون دولار
أوراسكوم للفنادق تتحول للخسارة بـ118 مليون جنيه
خالد بشار، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية
المال - خاص
تطلق أوراسكوم للتنمية، مطلع شهر إبريل المقبل، مشروع مكادي هايتس على خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، الذي يمتد على مساحة 3.7 مليون متر مربع، ويرتفع 70 مترًا فوق مستوى البحر، مما يعطي للمشروع إطلالة مميزة على ساحل البحر.
وبهذه المناسبة، أعرب خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، عن سعادته بإطلاق المشروع الجديد مكادي هايتس، مؤكدًا أن المشروع استمرارًا لنهج الشركة في تقديم مشروعات منوعة تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع المصري.
وقال بشارة: "تعودنا أن نراعي جميع الأذواق وأن نحرص على راحة عملائنا لذا فستتنوع مساحات الوحدات السكنية التي ستسلم كاملة التشطيب، مع إطلالة مباشرة على البحر لكافة الوحدات، ووسط عدد من الحدائق الخلابة، وحمامات السباحة الواسعة، كما سيوفر المشروع كافة وسائل الراحة والترفيه ويلبي جميع احتياجات أفراد الأسرة، فسيكون هناك دوما خيارات متعددة، فضلًا عن مركز التسوق الذي يضم العديد من العلامات التجارية المتميزة، ومنطقة الألعاب الترفيهية، هناك مسارات مخصصة للدراجات أو المشي".
ومما يضيف لتميز المشروع موقعه المتوسط إذ يبتعد 20 دقيقه عن مطار الغردقة، و25 دقيقة عن محافظة الغردقة، ومن جانب آخر فإن المشروع يوفر حافلات خاصة بالمشروع لنقل ملاك الوحدات السكنية من وإلى أماكن متفرقة حول الغردقة، فضلاً عن توافر محطة للحافلات بين المحافظات بالقرب من بوابات المشروع.
جدير بالذكر أن أوراسكوم للتنمية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، تقدم عدد من الفنادق والفيلات الخاصة والمجمعات السكنية والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية الخاصة (ملاعب للجولف – مراسى اليخوت) والعديد من خدمات التطوير العقارى الأخرى، وتدير عدد من المشروعات فى مجال التطوير العقارى بالعديد من الوجهات الإقليمية والعربية والعالمية وتشمل، مصر، الامارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، سويسرا، المغرب، ومونتينيجرو، وعمان.
أوراسكوم للانشاءات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا