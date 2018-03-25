أجندة الأحد: تسليم وحدات سكنية جديدة.. والأهلي يطير إلى الإمارات

وحدات سكنية بالرحاب



أ.ش.أ



تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.



يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل، وهى 240 وحدة (كود رقم 111)، للفائزين بها.



تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب والوثائق الدكتور أحمد الشوكي في الواحدة ظهرًا، قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتب بكورنيش النيل.



ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «الطاقة وأساليب الحفاظ عليها»، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس في ساحة دار الأوبرا.



تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حفلًا غنائيًا تحييه المطربتان غادة آدم ورحاب مطاوع، في إطار سلسلة حفلات «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.



تنظم وزارة الأوقاف جولة ميدانية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم لزيارة أهم المعالم الأثرية والحضارية.



تتوجه بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم إلى الإمارات للمشاركة في مباراة ودية أمام أهلي الفجيرة الإماراتي والتي تقام بعد غد الثلاثاء، وذلك بمناسبة احتفال النادي الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه.



يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي بنظيره الإنتاج الحربي، وديًا على ملعب السلام.