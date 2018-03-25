EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الزراعة تخصص خطًا ساحنًا لبلاغات التعدى على الأراضى خلال الانتخابات
الأحد 25 مارس 2018 11:21 ص
وزارة الزراعة
أخر الأخبار
وزارة الزراعة
الصاوى أحمد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تخصيص خط ساحن، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن التعدى على الاراضى الزراعية خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك على الرقم 37499385.
وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والادارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، بتشديد عمليات المرور والمتابعة على الأراضى بكافة القرى، وعمل نوبتجيات للعاملين بجهاز حماية الأراضى حتى فى الجمعيات المختلفة، لمداومة المرور على الأحواض الزراعية لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدى التى تقع على الأراضى فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة تلك التعديات فى المهد قبل تفاقمها.
وشدد البنا على انشاء غرف عمليات بكل المحافظات تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضى، لتلقى بلاغات المواطنين والتوجيه السريع بالتعامل مع تلك البلاغات بعد التأكد من جديتها.
وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، والاعتداء عليها جريمة فى حق الأجيال القادمة، لافتاً الى أنه لن يتم التهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية، والمتخاذلين فى تنفيذ الإجراءات.
وزارة الزراعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا