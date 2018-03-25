الزراعة تخصص خطًا ساحنًا لبلاغات التعدى على الأراضى خلال الانتخابات

وزارة الزراعة

الصاوى أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تخصيص خط ساحن، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن التعدى على الاراضى الزراعية خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك على الرقم 37499385.



وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والادارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، بتشديد عمليات المرور والمتابعة على الأراضى بكافة القرى، وعمل نوبتجيات للعاملين بجهاز حماية الأراضى حتى فى الجمعيات المختلفة، لمداومة المرور على الأحواض الزراعية لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدى التى تقع على الأراضى فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة تلك التعديات فى المهد قبل تفاقمها.



وشدد البنا على انشاء غرف عمليات بكل المحافظات تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضى، لتلقى بلاغات المواطنين والتوجيه السريع بالتعامل مع تلك البلاغات بعد التأكد من جديتها.



وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، والاعتداء عليها جريمة فى حق الأجيال القادمة، لافتاً الى أنه لن يتم التهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية، والمتخاذلين فى تنفيذ الإجراءات.