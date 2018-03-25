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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي
الأحد 25 مارس 2018 11:11 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض جماعي بضغط بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.
وبحول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.925 ليصل إلى 16907 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بحوالي 0.30% إلى 875 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.85 % ليصل إلى 2232 نقطة.
يشار إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة قد خسر 8.8 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تباين في أداء المؤشرات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف بلغ 0.39%، مسجلًا مستوى 17065 نقطة، بينما تراجع كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.
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