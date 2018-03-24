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الإسكندرية
مطروح تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية
السبت 24 مارس 2018 08:28 م
محافظ مطروح
أخر الأخبار
محافظ مطروح
معتز محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، السبت، عن انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية بكافة أجهزتها التنفيذية والامنية والشعبية المقرر لها من 26 وحتي 28 مارس الجاري.
وأضاف أن جميع مرافق المحافظة ستكون فى خدمة العملية الانتخابية لضمان زيادة الاقبال على التصويت وحتى تكون محافظة مطروح دائما مثالا يحتذى به بين جميع محافظات مصر.
وشدد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بواسطة جميع الجهات المعنية خاصة الازهر والاوقاف والكنائس بالإضافة الى دور العمد والمشايخ والعواقل والمجلس القومى للمراة فى الدعوة للمشاركة حيث أن حجم مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية رسالة للعالم بمدى الوعي السياسي للمواطنين والحفاظ على حقهم الدستوري.
وأشار إلى أن دور المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع تخصيص أتوبيسات لنقل الناخبين من مدن المحافظة الثمانية خاصة بالمناطق البعيدة في الصحراء تيسيرا علي كبار السن من السيدات والرجال للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.
وأوضح أنه تم التنسيق مع اللجنة العليا لتحديد توقيت محدد للسيدات للادلاء باصواتهم فى اللجان المشتركة خاصة مع طبيعة المحافظة مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه كلا المرشحين.
وشدد محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع مرافق المحافظة استعدادا للانتخابات بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة لتكون مهامها الرئيسية متابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أى صعوبات ومواجهة أى مواقف طارئة مع التنسيق الدائم والمستمر مع مسئولى اللجان والمستشارين لتلقى اى شكاوى مع تجهيز غرفة عمليات فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة برئاسة رئيس المدينة التابع لها وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.
وأكد على استمرار أعمال اللجنة التنفيذية من المحافظة للمرور على المقرات الانتخابية ومتابعة تجهيزها قبل بدء الانتخابات، بوقت كافى مع توفير اى متطلبات من اللجنة العليا للانتخابات وتوفير مقاعد امام اللجان لانتظار الناخبين اثناء عملية التصويت تيسيرا عليهم.
وأضاف أن مديرية أمن مطروح ستقوم بالتنسيق والقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية سواء اللجان أو المقار وعملية الفرز لحين الاعلان عن النتائج.
يذكر أن عدد الناخبين بمطروح لمن لهم الحق فى الادلاء باصواتهم 272397 ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 145 وعدد المقرات 145 بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 149 لجنة.
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