خالد بدر الدين





هوى مؤشر نيكي 225 القياسي لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 4.9%، خلال الأسبوع الماضى، لينزل إلى 20617.86 نقطة، فى أكبر خسارة يومية منذ أوائل فبراير الماضى ويسجل أدنى مستوى إغلاق منذ الثالث من أكتوبر الماضى.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي للأسهم اليابانية تراجع، مع نهاية الأسبوع، إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 شهور مع تصاعد المخاوف من تزايد التوترات التجارية العالمية التى أدت إلى ارتفاع في الين، كما تضررت شركات صناعة الآلات بسبب رسوم ترامب على واردات الحديد والألومنيوم.





وهبط أيضًا مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بحوالى 3.6% لينخفض إلى 1664.94 نقطة مع تراجع جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33 قطاعًا مع تراجع مؤشر قطاع الآلات 5.6% ليتصدر قائمة الخاسرين بصفة عامة، كما انخفضت أسعار أسهم شركة كوماتسو لتصنيع معدات البناء 6.3%.





كما تضررت أسهم شركات صناعة أجزاء الآلات مع تراجع أسهم شركة ماكينو لآلات الطحن 6.1%، وشركة أوكوما 7.4%، وانخفضت أسعار أسهم الشركات اليابانية ذات الانكشاف الكبير على الصين.





وواجهت شركات التصدير أيضًا مبيعات قوية لأسهمها، مع انخفاض أسهم شركة هوندا موتور للسيارات 5.3% وتي.دي.كيه كورب 5.2%.



