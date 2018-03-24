أجندة أحداث الأحد تتصدرها مناقشات برلمانية حول نشاط أوبر وكريم

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تتصدر الأجندة السياسية غدا الأحد، مناقشات برلمانية حول نشاط أوبر وكريم .



البرلمان



تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعين غدا الأحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية، والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.



ويتضمن مشروع القانون ضوابط تحكم عمل شركتى "اوبر وكريم" والشركات الشبيهة، ويشمل منح تراخيص تشغيل السيارات الخاصة بهما فى ضوء عدد المركبات العاملة لديهما



ويتم تحديد التعريفة فى ضوء قرار من الوزير المُختص (وزير النقل) بعد التنسيق مع وزيرى الاتصالات والداخلية.



وفى المقابل تلتزم وتؤدى هذه الشركات حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات فى ضوء القانون .



أحزاب ومجتمع مدنى



أعلن "ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية عقد مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان المؤتمر الافتتاحي لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، غدًا، بمقر غرفة عمليات الائتلاف.



ويعقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة النائب محمد السويدي، في مقره بالتجمع الخامس، غدا الاحد ، جلسة حوار مجتمعي لدراسة دمج شركتي "أوبر وكريم" في إطار قانوني.



وأعرب دعم مصر في بيان، عن تقديره الكامل للسلطة القضائية والدعاوى المنظورة أمام المحاكم المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال هذه الجلسة التي تأتي ضمن جلسات الاستماع والجلسات النقاشية التي يجريها الائتلاف إلى إيجاد إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين بهاتين الشركتين ،



وأكد الائتلاف، أن جلسة الاستماع التي ستعقد سيشارك فيها ممثلون عن الشركتين في حضور أعضاء من الائتلاف ولجنة النقل بمجلس النواب، والجهات ذات الاختصاص لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية وفي إطار التأكيد على احترام القضاء وتفعيل القانون .



جامعات



تنظم كلية الحقوق في جامعة المنصورة، غدا ، المؤتمر العلمى الثانى لطلاب الدراسات العليا تحت عنوان "القانون والتطورات التكنولوجية"، بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، برعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة.



و يعقد المؤتمر، برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد الكلية، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، وكلا من الدكتور أكمل يوسف، الدكتور سمير سعد مقررا المؤتمر



و يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها البالغ فى تطوير أحكام القانون بمختلف فروعه وأقسامه كى يتمكن القانون من ضبط ما نجم عن الثورة التكنولوجية من آثار.



ويناقش العديد من المحاور الهامة منها: المعالجة التشريعية للتطورات التكنولوجية، أثر التطورات التكنولوجية على أحكام القانون العام، وأثر التطورات التكنولوجية على أحكام القانون الخاص، ودور الشريعة الإسلامية فى مواجهة إشكاليات التطورات التكنولوجية، وأثر التطورات التكنولوجية فى تحقيق التنمية الاقتصادية .



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة مناهضة التحرش، ندوة بعنوان "كوني قوية ومؤثرة"، ضمن احتفالية بيوم المرأة المصرية، غدا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.



وتستضيف الندوة الدكتور منى حزين، رئيس نادي روتاري هليوبوليس، والدكتورة ابتهال الدمرداش، رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة، والدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتورة آمنة عبدالرحمن، رئيسة نادي المرأة الأفريقية، والعميد منال عاطف مدير إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، والدكتور حسن السيد خليل مدير عام الشئون الفنية بمشخية الأزهر، والقمص فيليبس بباوي تادرس .



تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، غدا الأحد، يوم الوفاء لتكريم أسماء أساتذة الكلية الراحلين، في قاعة علي مبارك بالكلية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ، يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، وسيتم تكريم أسماء أبرز أساتذة الكلية الراحلين، وإهداء أسرهم دروع التكريم .





