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اتصالات وتكنولوجيا
برلماني : ربط العلم بالصناعة حلم المصريين
السبت 24 مارس 2018 06:37 م
النائب خالد عبد العزيز
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النائب خالد عبد العزيز
ياسمين فواز
قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، إن انطلاق المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يهدف إلى دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف عبد العزيز أنه يربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع، والمساهمة فى حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أهداف التنمية، خاصة المشروعات القومية العملاقة والمتواجدة في كل المحافظات، وفي كل ركن من أركان مصر.
وأوضح أن ما يقوم به الرئيس السيسي من اهتمامه بالعلم والبحث العلمي لربط الابتكار بالصناعة، كان حلم المصريين جميعًا، وجاء الرئيس السيسي ليحققه على أرض الواقع؛ إيمانًا منه بأن العلم والابتكار أساس نهضة كل الدول المتقدمة.
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