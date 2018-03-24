تجارب على زرع نبات الكينوا لمواجهة أزمة نقص القمح

نبات الكينوا

الصاوي أحمد



فى إطار البحث عن بدائل أو مكملات غذائية وذلك للقضاء على أزمة نقص محصول القمح التى تعانى منها مصر كان الاتجاه الى نبات "الكينوا" أحد أنواع الحبوب الصالحة للأكل ويعود تاريخ زراعتها إلى ما قبل 3 آلاف سنة حيث بدأت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية في أكثار نبات الكينوا وإجراء تجارب عديدة لزراعته في جنوب سيناء وغيرها من المناطق المختلفة .



وقال الدكتور عبدالمنعم الجندى وكيل محطة بحوث بساتين سخا في كفر الشيخ ، بمركز البحوث الزراعية لـ"المال"، إن الكينوا واحدة من محاصيل العائلة الرمرامية chenopediace، وهو نبات عشبي حولي ذاتي التلقيح ومن المحاصيل الشتويه حيث يتم زراعته في شهر نوفمبر في نفس مواعيد زراعة القمح ويحصد في أبريل.



وتعتبر "أمريكا الجنوبية" هي الموطن الأصلي لها كما أن "بيرو" على الوجه الخصوص من حيث الموطن الأصلي والانتشار و اسم الكينوا ومعناه أم الحبوب لدي قبائل” الايكا “هناك .



وأكد "الجندي " أن ارتفاع نبات "الكينوا " يتراوح من نصف متر الي مترين طولا فالساق خشبية سميكة عريضة وتحمل اوراق عريضه وتخرج السنبلة في نهاية الساق والجذور متشعبة عميقه لتساعد علي تحمل الجفاف والعطش وقلة المياة .



ولفت "الجندي "أنه يوجد من الكينوا ثلاث أنواع حمراء وصفراء وسوداء ونعمل برنامج تربيه وتحسين لهذه الاصناف المختلفه ويكفي لزراعة الفدان خمسه كيلو جرام بذور ويختلف المحصول من مكان لاخر ويتراوح بين طن الي طن ونصف في ظروف اراضي كفر الشيخ .



وأشار "الجندي " إلى أن نبات "الكينوا "من الاغذية الهامة جدا نظرا لاحتوائها علي العناصر الغذائيه الهامه فقيمتها الغذائيه مرتفعه حيث تحتوي علي نسب عاليه من البروتين والاحماض الامنيه المميزه حيث تصل نسبة البروتين من 16/18% وهذه نسبة عاليه جدا قياسا علي بروتين اللبن والقمح والشعير.



وأكد "الجندي " أن نبات "الكينوا " يحتوي علي معادن هامه كالمغنسيوم والحديد ونسب الالياف بها يجعلها مناسبه لعلاج الامساك ومناسبه لعلاج السكر ومصدر للطاقه وتساعد في خفض الكلسترول في الدم وعلي تجديد الانسجه وتحتوي علي سعرات حراريه عاليه هامه لجسم الانسان ونشاطه الحيوي .



وأوضح "النجدي "أن الكثير من الخبراء يراهنون علي انها ستصبح بديلا أو منافسا للقمح والشعير والمحاصيل البقوليه أيضا وخاصة لقدرتها علي الانتشار والتحمل تحت ظروف الأرض القاسية والقلوية الملحية وغير الملائمة من تربة أو مناخ ومياه وأيضا لقلة تكاليف انتاجها قياسا على المحاصيل الأخرى الأمر الذي سيجعلها تفرض نفسها على بلاد العالم وخاصة الفقيره وعلى قارة إفريقيا.



** اتجاه حكومي جيد



قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إن نبات الكينوا يعد من أغنى الأغذية بالبروتين، بنسب تفوق الموجودة فى الحليب واللحوم الحمراء، مثمنا اتجاه وزارة الزراعة للتوسع فى زراعته.



وأشار إلى أنه يتم زراعته حاليا ببعض المناطق المحدودة فى كفر الشيخ وبمحافظة بنى سويف.



وأوضح البدرى، فى تصريحات لـ"المال " أن الكينوا من النباتات الأقل استهلاكا للمياه عن القمح ويتحمل ملوحة التربة والجفاف، لذا فأنه مناسب للزراعة فى المناطق ذات التربة الرملية والمناطق القاحلة والمناطق المستصلحة حديثا.



ولفت إلى وجود 3 أنواع من الكينوا هم: الأحمر، الأصفر، والأسود، ويحتاج الفدان فقط ٥ كيلو جرام من التقاوى للزراعة، مؤكدا على وجود العديد من الفوائد الصحية لذلك النبات.



وكانت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، قد بدأت فى خطة للتوسع فى زراعة نبات "الكينوا"، لما له من قيمة غذائية مرتفعة وتحمله للظروف البيئية المختلفة من جفاف وملوحة وترشيحه للمساهمة الفاعلة فى حل مشكلة الأمن الغذائى للدول النامية.



و تعتبر أمريكا الجنوبية هي الموطن الأصلي لوجودها، وكانت تعرف قديما بـذهب شعوب “الآنكا” وحبوب المستقبل الخارقة ،أم الحبوب وذلك نظراً لخصائصها العلاجية المذهلة وفوائدها الصحية الفعالة في علاج الأمراض، حيث كانوا يعتبرونها سر الصحة الدائمة لهم.



وتعتبر بذور الكينوا أحد أنواع الخضار أو البقوليات، إذ يمكن استخدامها إلى جانب الخضار أو إدخالها مع “التبولة “أو تناولها كشوربة ساخنة فهي ذات طعم لذيذ ;كما تشبه نبات السبانخ وتمتاز بأنّها أغنى مصادر البروتين من جميع الأغذية حتى أنّها تفوق النسبة الموجودة في الحليب أو اللحوم الحمراء إذ إنّها تحتوي على معظم الأحماض الأمينية الضرورية للجسم ومحتوياتها سهلة الهضم والامتصاص وتحتوى على نسبه عاليه من كافة المعادن الضرورية للغذاء .



وقد قامت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب من انتاج رغيف خبز عالي الجودة والقيمة الغذائية من نبات الكينوا وذلك من خلال تمويل من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا (STDF) لاستخدام بذور الكينوا فى إنتاج الخبز البلدى وقد بدأت مركز البحوث الزراعية خطة للتوسع لما له من قيمة غذائية مرتفعة وتحمله للظروف البيئية المختلفة من جفاف وملوحة مما يساهم فى حل مشكلة الأمن الغذائى للدول النامية.





