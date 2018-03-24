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سيـــاســة
رئيس الوزراء: الوطن باق والإرهاب إلى زوال
السبت 24 مارس 2018 04:57 م
شريف إسماعيل 9
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شريف إسماعيل 9
المال- خاص
أدان مجلس الوزراء بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم السبت بمنطقة رشدي بوسط مدينة الإسكندرية، مشيراً إلى أن مثل هذه الجرائم انما تؤكد مدى كراهية مرتكبيها لما فيه خير الوطن ومستقبل افضل.
وأكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المساعي اليائسة من جانب قوى الإرهاب والدول الداعمة له، للتأثير على الأجواء الإيجابية التي تشهدها البلاد لن تزيد الدولة المصرية سوى إصراراً على استكمال مسارها السياسي وبرنامجها الاقتصادي، ولن تثني عزيمة المصريين عن استكمال بناء العملية الديمقراطية وجهود التنمية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب من جانب القوات المسلحة والشرطة، لن تهدأ حتى يتم اجتثاث جذوره الخبيثة بكاملها من أرض مصر الطيبة، واستعادة الأمن والأمان في ربوعها، واستمرار دعم المسيرة الديمقراطية، والعمل على امتداد ظلال التنمية وخيرها إلى كل بقعة من أرض الوطن ليصل إلى كافة أبناءه، مؤكداً أن الوطن باق والإرهاب إلى زوال.
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