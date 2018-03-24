طوارئ بموانئ البحر الأحمر استعدادا لموسم العمرة

نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا

نادية صابر



أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن بدء موسم العمرة بميناء نويبع البحرى اليوم السبت.



وتستعد العبارة سينا و على متنها 43 معتمرا و 1 باص عمرة و تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة نويبع وأعضاء المجتمع المينائى ( جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى ) .



و شدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس الهيئة على ضرورة تيسير و سرعة إنهاء إجراءات السفر و الوصول للركاب وإعطاء أولوية لدخول باصات العمرة لسرعة إنهاء اجراءاتها بالتزامن مع انهاء اجراءات المعتمرين بصالات الوصول و السفر بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء و زيادة عدد العاملين بالجوازات .



والتأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين بضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس امام الميناء و كذا إدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد ممثلين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة فى حينه مع الالتزام بتوفير كافة سبل الراحة و الالتزام.



على جانب آخر تم إلزام شركات العبارات العاملة بالموانى بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على إلتزام العبارات بالأعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية .



وأشار يوسف إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور محافظة البحر الأحمر و محافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس أمام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم .



كما تم تكثيف اعداد الحمالين لخدمة الركاب و متابعتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم الى الميناء الا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم ألغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الارصفة .



و تم التنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الاولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية .



حيث يأتى ذلك فى اطار توجيهات وزير النقل لتوفير كافة سبل الراحة لخدمة الركاب و الالتزام باجراءات التفتيش البحرى .

