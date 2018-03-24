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سيـــاســة
68 مركزًا و5 لجان عامة لاستقبال الانتخابات الرئاسية بالسويس
السبت 24 مارس 2018 03:19 م
بدء التصويت انتخابات
أخر الأخبار
بدء التصويت انتخابات
نادية صابر
أعلن اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، عن رفع درجة الاستعداد لجميع أجهزة المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها في 26، 27، 28 مارس الجارى.
وأعطى المحافظ تعليمات بفتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع غرف العمليات بالأحياء والمديريات والمصالح الحكومية، مؤكداً على رؤساء الأحياء توفير كافة متطلبات اللجان والمرور على المقرات الانتخابية العامة والفرعية، للتأكيد على القيام جاهزية المقرات، وتوفير الإضاءة الكاملة داخل وخارج اللجان، وغرف المبيت لقوات التأمين.
وتضم محافظة السويس تضم 5 لجان عامة، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 68، و87 لجنة فرعية لاستقبال 441 ألف مواطن، للإدلاء بأصواتهم بجميع أحياء السويس.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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