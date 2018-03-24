طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لدمياط للأثاث.. إبريل المقبل

- أسامة صالح: المشروع سينجح بدعم الأهالي

- بهاء الدين: انتهينا من تنفيذ هناجر المرحلتين الأولى والثانية فى فترة قصيرة





المال - خاص

كشفت شركة مدينة دمياط للأثاث، عن طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بورش المرحلة الثانية من المشروع، خلال أبريل المقبل.

وأكد أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، الجهد المبذول في المشروع ليرى النور، خصوصًا مع إنشاء محطات الصرف الصحي والكهرباء لخدمة المدينة، والتي تصل تكلفة المرافق بها إلى 775 مليون جنيه، مشيرًا أن المشروع لن ينجح إلا بدعم ومساندة أهل دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، واللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

وقال المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة دمياط للاثاث: "إن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومي يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، والانتهاء من هناجر المرحلتين الأولى والثانية خلال فترة قصيرة، وأن جميع الأعمال التي تمت بالمدينة هو إنجاز حقيقي لإدارة الأشغال العسكرية وللشركة وللمحافظة".

وأضاف بهاء الدين، أنه جاري تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لطرح المرحلة الثالثة من المشروع، بعد الانتهاء فورًا من طرح المرحلة الثانية، مضيفًا أنه تم التعاقد مع شركات أمن ونظافة لخدمة المدينة.

يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، والتى توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، ويضم 1500 ورشة لصغار الصناع، وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق, بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجاري لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركز دولي للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفي ومركز تكنولوجي، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.