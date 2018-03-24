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نقل وملاحة
غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
السبت 24 مارس 2018 01:56 م
بوغازي الاسكندرية
أخر الأخبار
بوغازي الاسكندرية
معتز محمود
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم السبت الموافق 24 مارس 2018 غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف الغندور أن القرار يأتى بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية لأرقام لا تسمح بدخول وخروج السفن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن قرار غلق البوغاز للحفاظ على سلامة الأرواح، والسفن، والأرصفة، والبضائع.
ميناء الإسكندرية
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