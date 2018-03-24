وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير شركات القابضة للأدوية

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال

الاستفادة القصوى من الأصول العقارية واستغلالها فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة



المال- خاص



استعرض خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، مع أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ومن بينها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، حيث أشار إلى ضرورة سرعة العمل على تطوير خطوط إنتاج الشركات والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، بما يتيح الفرصة للتوسع فى أسواق جديدة وزيادة الصادرات.



كما وجه إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل بفكر اقتصادى ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر فى محفظة الأدوية التى يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة والتى تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة فى السوق.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بتشكيله الجديد الصادر بشأنه قرار بتاريخ 19 مارس 2018، والذى تضمن تعيين الدكتور أحمد حجازى رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، وذلك بحضور محمد ونيس الرئيس السابق للشركة القابضة.



ووجه الوزير الشكر لمحمد ونيس على المجهودات المبذولة خلال فترة توليه رئاسة الشركة، والاستعانة بخبراته والاستفادة من معرفته الجيدة بأحوال الشركات التابعة، كما رحب بأعضاء المجلس الجديد، مؤكدا ثقته فى قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تنوع الخبرات بمجلس الإدارة.



وتطرق إلى عملية تسعير المنتجات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة فى إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، موجهًا بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.



كذلك استمع الوزير إلى آراء أعضاء المجلس حول كيفية التصدى لتلك المعوقات والعمل على النهوض بمؤشرات الأداء لمحفظة الشركات الإنتاجية والتجارية التابعة للشركة القابضة.