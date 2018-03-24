EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير شركات القابضة للأدوية
السبت 24 مارس 2018 01:26 م
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
أخر الأخبار
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
الاستفادة القصوى من الأصول العقارية واستغلالها فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة
المال- خاص
استعرض خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، مع أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ومن بينها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، حيث أشار إلى ضرورة سرعة العمل على تطوير خطوط إنتاج الشركات والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، بما يتيح الفرصة للتوسع فى أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
كما وجه إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل بفكر اقتصادى ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر فى محفظة الأدوية التى يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة والتى تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة فى السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بتشكيله الجديد الصادر بشأنه قرار بتاريخ 19 مارس 2018، والذى تضمن تعيين الدكتور أحمد حجازى رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، وذلك بحضور محمد ونيس الرئيس السابق للشركة القابضة.
ووجه الوزير الشكر لمحمد ونيس على المجهودات المبذولة خلال فترة توليه رئاسة الشركة، والاستعانة بخبراته والاستفادة من معرفته الجيدة بأحوال الشركات التابعة، كما رحب بأعضاء المجلس الجديد، مؤكدا ثقته فى قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تنوع الخبرات بمجلس الإدارة.
وتطرق إلى عملية تسعير المنتجات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة فى إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، موجهًا بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
كذلك استمع الوزير إلى آراء أعضاء المجلس حول كيفية التصدى لتلك المعوقات والعمل على النهوض بمؤشرات الأداء لمحفظة الشركات الإنتاجية والتجارية التابعة للشركة القابضة.
القابضة للأدوية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا